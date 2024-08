Benjamín Vicuña salta a los reality sobre parejas: “El desafío era no juzgar a los participantes y sus múltiples formas de amar”

La isla de las tentaciones (o Temptation island) es un formato que ha generado fascinación y polémica desde 2001, el año en que se exhibió su primera temporada en Estados Unidos. El programa mostró a cuatro parejas dispuestas a separarse durante un par de semanas y poner a prueba su fidelidad en una isla paradisiaca. ¿Cuál es la tentación a la que alude el título? Durante su estadía, en lugares separados, hombres y mujeres comparten con personas solteras del sexo opuesto, poniendo a prueba la fidelidad que se juraron.

Tras sumar versiones en países como España, India, Francia, Australia, Italia y Alemania, el reality show tiene su primera encarnación con participantes provenientes de Chile y Argentina. Se estrena este viernes 9 a Prime Video, seguido del episodio final –con la reunión de sus protagonistas– el viernes 23 de agosto.

“Me llamó la atención”, dice Benjamín Vicuña, quien ejerce como conductor de La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile junto a la actriz argentina Florencia Peña. Ajeno al fenómeno televisivo, leyó sobre la historia del formato y encontró buenas razones para aceptar el ofrecimiento. “Tiene elementos de conflicto que generan que sea un reality de culto. Por lo menos así lo entiende la gente del medio”, señala en conversación con Culto.

Dueño de una reconocida carrera en cine, teatro, series y teleseries, Vicuña basó su preparación en la química que ya compartía con Peña, con quien hace poco había filmado la película Miénteme (2022), una comedia romántica que lideraron junto a Leonor Varela y Lucas Akoskin.

Según detalla, su receta consistió en “darle la mano, seguir a Flor, que sabe, que se maneja muy bien, con espontaneidad, con frescura, con empatía”. En tanto, cree que se convirtió en “un contenedor” para los concursantes. “No te digo que un terapeuta, pero siendo alguien que te escucha, que te valora. Y jugando también y siendo un puente con el público”.

Como todo formato televisivo dispuesto a mantenerse vigente a más de dos décadas de su debut, la edición para Chile y Argentina incluye nuevas tendencias en el amor. Eso se manifiesta principalmente a través de una pareja que llega al programa con una relación abierta (hay otra donde una de las partes siempre anheló ese tipo de vínculo), pero también a través de los diferentes límites que las cuatro parejas acuerdan al inicio y la “regla de oro” que no deben transgredir para evitar la ruptura.

“El ser conductor de algo así generaba un desafío que era justamente no juzgar a los participantes, a las parejas, con sus formas de amar, con las múltiples formas que tenemos y conocemos de amar. Y otras que no conocemos, como son el poliamor, las parejas abiertas. (Están) los monogámicos, los más conservadores, los más jugados, los más progres. Y todo eso me parece que da un abanico para que el show genere un debate”, plantea el fundador de Teatro Mori.

Por cierto, no es un contexto apto para cualquiera persona. “Quien se anota en una experiencia de estas características tiene que sentir que posee un espíritu lúdico, curioso, resiliente, de templanza. Me parece que no es un reality para ti si eres hipersensible. Quizás es más para parejas jóvenes, que están en una búsqueda, que no tienen hijos”, indica Florencia Peña.

“No trata del encierro. Y tampoco es un reality de competencia. Compiten con ellos mismos.”, apunta el actor nacional. “Y eso es lo más interesante y a la vez morboso. Porque compiten con sus propias convicciones: hasta dónde pueden sostener la fidelidad, hasta dónde pueden sostener el amor al otro (…) Por lo mismo es inevitable decirte que es un formato que genera mucha empatía e identificación. Porque no solo divierte, entretiene, sino que también incomoda”.

La isla de las tentaciones Argentina & Chile no sería un reality show si no llevara a sus protagonistas al límite. La gran diferencia respecto a otros de su misma especie es que lo hace en apenas ocho capítulos y a partir del segundo o tercero el drama ya está desatado, dando rienda suelta a la seducción, las inseguridades y las represalias.

“Es un experimento social. Es un gran espejo de cómo estamos viviendo. Cuando eligieron a las parejas, a mí me sorprendió que es una muestra de cómo hoy, en este caso jóvenes de entre 25 y 35 años, están llevando adelante y viviendo sus vínculos de amor”, concluye Vicuña.