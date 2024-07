Cómo se adapta Betty la Fea a los tiempos actuales: “Hemos sido muy cuidadosos”

*¿Qué pasó entre Betty y Armando?

Ambientada más de dos décadas después de la telenovela original, Betty la Fea: La historia continúa presenta a la protagonista separada de Armando. Aunque aún no se han divorciado, su relación está terminada desde hace dos años y ya no comparten la misma casa. De hecho, Betty ha regresado a vivir al hogar de su padre.

Todo cambia en los primeros segundos del primer capítulo. El papá de Armando fallece y deja estipulado en su testamento que sus acciones se dividirán en partes iguales entre Betty, Armando y Mila –la hija de ambos–, con la condición de que Betty vuelva a ser presidenta de Ecomoda. Esa situación pone en aprietos a la protagonista, que deberá resolver al mismo tiempo si avanza en los trámites de divorcio y si acepta regresar a la cabeza de la compañía. Todo mientras intenta reconstruir el vínculo con su hija recién llegada desde Estados Unidos.

“Al principio me sorprendió mucho. La llamada no estaba dentro de mis planes, en absoluto“, reconoce la actriz Ana María Orozco (Betty) sobre la propuesta de Prime Video, plataforma que ha insistido que no se trata de un remake de Yo soy Betty, la fea ni tampoco de una nueva temporada. “Estuvieron muy receptivos y a mí eso me motivó mucho”, agrega a Culto.

*¿Cómo se adapta su humor a 2024?

Pese a que ha mantenido su popularidad gracias a las retransmisiones en televisión y a que aterrizó en el streaming, el humor de la telenovela ha recibido críticas desde diversos frentes (machista, homofóbico, entre otros calificativos), abriendo el debate en torno a cómo ha envejecido. Todos esos cuestionamientos parecen haber sido considerados en la ficción que se acaba de estrenar en Prime Video.

Según señala Ana María Orozco, se han esmerado en ser “conscientes del momento actual que estamos viviendo, de todos los temas que se están hablando. Entonces hemos sido muy cuidadosos también con eso, siendo fieles a la esencia de Betty (…) Estamos a la altura de las circunstancias, sin dar un mensaje específico”. La protagonista también defiende a la telenovela original asegurando que “en ese momento Betty era de avanzada y se hablaban de temas que no se trataban en las novelas tradicionales”.

“En la comedia siempre ha sufrido alguien. Hace años simplemente lanzábamos algunos textos, o todos los textos, sin pensar en las implicaciones”, indica por su parte el actor Julio César Herrera, quien interpreta a Freddy. “Pero hoy por hoy no podemos hacer tanto eso. Hoy por hoy hay una mayor responsabilidad, hay que evaluar por qué. Hoy hay muchos más porqués que en esa época”.

*Una remozada Ecomoda

“Es una empresa mucho más robusta”, sostiene Jorge Enrique Abello sobre el estado de la compañía en que transcurrió gran parte de la teleserie. “Yo creo que la unión entre Armando y Betty ha hecho que evolucione muchísimo más. Pero le llegan los problemas con la pandemia, como a muchas otras empresas”, advierte Julio César Herrera, deslizando que se encuentra en crisis tras el remezón que sufrió la industria por el Covid.

El grueso de sus trabajadores y ejecutivos se ha mantenido –desde el diseñador Hugo Lombardi hasta Marcela Valencia–, mientras se han sumado nuevos trabajadores a sus diferentes departamentos. Entre ellos están Carmen, la primera modelo negra de la firma y una nueva integrante del “cuartel de las feas”, y Jeff, un nieto de Lombardi que causará revuelo con su aparición. También se añade Mila, la hija de la dupla principal. “Entrar en este universo no debe ser fácil, pero yo siento que ellos trajeron mucha frescura y novedad a Betty la Fea”, afirma Lorna Cepeda (Patricia Fernández).

*La ausencia del creador

Fernando Gaitán falleció en enero de 2019, a los 58 años, dejando sin su padre creativo a Betty la Fea y enlutando a actores y fanáticos. La producción de Prime Video está dedicada a su memoria, y según el elenco, su nombre siempre estuvo en el recuerdo durante las grabaciones.

“A todos nos da la sensación de que él estaría contento, que le hubiera gustado. Él siempre está presente, pero definitivamente estaría muy involucrado en esta vuelta”, sugiere Ana María Orozco. “Estamos cuidando todo este legado maravilloso que nos dejó”.

“Lo que nosotros pedíamos es que hubiera una puerta real para conectar el pasado con el presente, que no nos repitiéramos, que no hubiera posibilidad de imitarnos en el pasado. Porque creo que eso iba ser doloroso, para los personajes, para la historia y para el público. Y sobre todo para Fernando, que nos está mirando desde arriba”, opina Jorge Enrique Abello.

*Betty la Fea: La historia continúa estrenará dos episodios cada viernes en Prime Video, hasta el 16 de agosto.