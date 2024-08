Tu banda favorita del nü metal

El nü metal cumple tres décadas desde que el disco homónimo de Korn fundó las bases de un género que a pesar de la resistencia de la vieja escuela -fans de la NWOBHM y del thrash-, convocó una mixtura hacia zonas menos ortodoxas en función del groove antes que los virtuosismos, y la angustia individualista en vez de la épica narrativa.

Preguntamos:

a) Banda favorita del género.

b) La obra maestra del nü metal.

c) Cantante favorito.

*Francisco Reinoso (editor y conductor radio Sonar)

a) Lejos de las primeras aproximaciones y el impacto de Korn y Deftones, a lo largo de los años terminé poseído por Nothingface y su historia. En 1997 recibí su disco debut Pacifier y fue un mazazo en la sien. Poco y nada tenían con el glamour californiano de las bandas más vistosas -Korn, Deftones, Coal Chamber-. Su origen era el underground de Washington, y en estética y letras también se distanciaron del maquillaje o look Adidas skater de sus pares. Ya sea por malas decisiones, lobby o timing, nunca lograron capitalizar el boom del género. Lanzaron cuatro discos y nunca pasaron de un culto moderado. Su líder Matt Holt murió el 2017 por una enfermedad degenerativa nunca revelada; quizás eso sustenta los textos sórdidos y vibra de la banda.

b) Hay una tándem que sigo encontrando de alto impacto: Around the fur (1997) de Deftones y Get some de Snot, pero el debut de Korn fue un shock transversal. El laboratorio propuesto por Ross Robinson más el hambre de la banda y los demonios internos de Jonathan Davis, cambiaron para siempre la historia del rock. No es casualidad que nombres y marcas robustas como Machine Head, Slayer, Sepultura o Fear Factory hayan sucumbido en distintos niveles.

c) Chino Moreno. LEJOS. El tipo aunó escuelas y mundos como nadie en sus tiempos. H.R (Bad Brains), Dave Gahan (Depeche Mode), Simon Le Bon (Duran Duran) y ese amor por la adrenalina propio de un skater avezado y criado en las calles Sacramento. Además, ha logrado complementar sus intereses con proyectos tan interesantes como Crosses, Palms o Team Sleep. En vivo sigue siendo toda una experiencia.

*Matilda Svensson (conductora de radio Futuro)

a) No tengo una banda única que me guste del nü metal, pero destacaría algunas que creo tienen un brillo especial: Korn, por su sonoridad única, los distintos matices que Jonathan Davis logra en distintas canciones, los ambientes que logra construir el grupo mediante cada instrumento, evocando urgencia, tensión y extravagancia a través del uso de recursos como la gaita o delirios vocales. Son ambiguos y contundentes a la vez.

También me gusta bastante System of a down, creo que ganan mucho con su sonido y temática armenia. Es una banda efectiva, de riffs rapidísimos, rasgos de rap en el fraseo que dispara con dolor y furia Serj Tankian, representando el sufrimiento de su pueblo, pero con letras profundas e inquietantes.

Y además me gusta bastante Disturbed, un grupo que ha sido mucho más valorado en Estados Unidos que en otro lugar, pero que tiene un factor de metal muy importante a mi gusto, con riffs pegajosos que de alguna forma llevan la posta del género hacia nuevas generaciones.

b) Toxicity de System of a down es una obra maestra que muestra a un cuarteto armenio americano que detona explosivos en cada canción -algo que hace rato no se escuchaba en otros grupos-, invitando a sumergirse en cada canción con gracia y hasta sentido del humor. Es un disco realizado con máximo cuidado en los detalles, con la producción de Rick Rubin como sello de garantía. SOAD es crítico de la sociedad conformista americana y de los tiempos de corrupción y violencia que parecen no dejar de estar vigentes, por lo que el disco no pierde peso con el paso del tiempo. Una lo escucha y puede perfectamente haber sido grabado el 2024.

Además sus miembros Serj Tankian, Shavo Odadjan, Daron Malakian y John Dolmayan tienen un fiato y sonoridad muy particular, que no suena a ninguna otra banda. Los tipos son buenos en lo que hacen y muchos quieren sonar como ellos.

c) A mi me gusta David Draiman, el vocalista de Disturbed. Vocalmente es una máquina, con una gran capacidad de manejar intensidades, tanto gritos como susurros y suaves melodías. Tiene una voz de amplio rango, con bajos impactantes además, es un capo que busca colaborar y llegar más allá de su propia banda. Subvalorado en el resto del mundo, creo.

*Felipe Metraca (baterista de Cómo asesinar a Felipes)

a) Mi banda favorita del género es Deftones, porque creo que han envejecido bien. Siguen siendo creativos y no pierden su esencia. También porque más allá de que tengan su sonido propio no se quedan pegados en una fórmula. De hecho siento que es difícil encasillarlos en este estilo.

b) Around the fur de Deftones es mi disco favorito. Los conocí en el primer disco Adrenaline, pero en este muestran mayor madurez musical, con algunas canciones muy melódicas y otras muy agresivas. Eso lo hace muy especial.

c) Chino Moreno, por su búsqueda, sus letras y su versatilidad. Recuerdo la primera vez que vinieron a Chile estuve hablando con él y caché que en su discman estaba escuchando Morrissey y quedé sorprendido. Eso fue un cambio de paradigma muy importante en lo personal.

*Johanna Watson (publicista y autora)

a) Mi banda favorita es Faith no more porque fueron los pioneros del estilo, los que cimentaron un camino nuevo por donde el rock podría circular con nuevos sonidos. Nunca fueron una banda clasificable dentro de las gamas rockeras del momento, fue algo que por esos días confundió a la prensa especializada, que incluso criticó al grupo por no entender de qué género se trataba su propuesta. No eran clasificables porque estaban inaugurando un nuevo género. La inclusión del teclado le daba un sello distinto a lo convencional, pero además la llegada de Mike Patton fue lo que le terminó de dar el nuevo carácter e identidad a la banda. Patton era un cantante versátil, que rapeaba en código rock. Eso fue lo que definitivamente marcó un nuevo estilo de hacer música pesada, y que años más tarde se bautizaría como nü metal.

b) Mi disco favorito es Adrenaline de Deftones. La banda me pareció siempre muy sensual, algo en la manera susurrada de cantar de Chino Moreno junto a las melodías, ritmos y alaridos proponían una combinación muy interesante, con matices de velocidad y textura vocal, con canciones súper bien resueltas, con elementos de intimidad, y una dosis de pop que toda banda masiva del género que sea debe tener.

c) Mike Patton es sobresaliente no sólo por la versatilidad sino su impronta en el escenario. Su propuesta visual en los 90 también marcó un camino para los que desarrollaron el género años después. Fue clave -no fue el único-, pero uno de los más importantes en la creación de las bases del estilo. Sin Mike Patton el nü metal no habría sonado ni se habría visto como se vio. El género le debe bastante al hombre detrás de Epic, que quizás es LA canción que representa el espíritu y la esencia del nü metal.

*Sebastián Cáceres (voz y guitarra de Rama)

a) Deftones, sin duda. Proponen más que nü metal. Siempre hay ganas de escuchar nueva música de ellos.

b) Me gusta la crudeza del Adrenaline, y con Around the fur dieron en el clavo. Pero la obra maestra del nü metal, a mi parecer, es el primer disco de Korn. Ahí está todo.

c) Chino Moreno. Tiene un estilo único.

*Fernanda Hein (periodista y editora digital radio Sonar)

a) Si esta pregunta la hubiese respondido hace unos años, sin pensarlo dos veces habría dicho Linkin Park. Pero hoy la línea se siente difusa al haber conocido mucho más del género con el paso del tiempo. Imposible no mencionar bandas como Chevelle, Deftones e Ill Niño, que con ellas y tantas otras, me fui maravillando aún más con el espectro musical que tiene por compartir el nü metal.

Actualmente mis preferencias se mueven más entre Korn, Limp Bizkit y Slipknot, grandes exponentes del género que me han vuelto a maravillar junto a sus discografías, y de ellos nombro a Korn como mi favorita. Fueron visionarios e innovadores al momento de crear su música, sus líneas de bajo me cautivan cada vez que las escucho, y la voz única de Jonathan Davis es razón suficiente para nombrar a esta banda como mi favorita del nü metal.

b) Una opción segura sería el homónimo de Korn. Ese “Are you ready?” de Jonathan Davis en la canción de apertura, Blind, no te prepara para lo que está por venir en este disco que mostró el nü metal al mundo. También está Hybrid theory de Linkin Park que se convirtió en un clásico instantáneo tanto de su discografía como del género, pero de todas maneras me quedo con Toxicity de System of a down. Este disco contiene todo lo bueno del nü metal y es una obra maestra de principio a fin. Sus canciones son brillantes y atemporales, razones por las que se convirtieron en piezas fundamentales en la carrera de la banda, y por las que también se ganaron un merecido espacio entre las mejores entregas que abarca este estilo.

c) Chester Bennington. Recuerdo que la primera vez que escuché su voz, me emocioné de tal manera que caló hondo en mi trayectoria explorando este género. Desde ese entonces, siempre que doy play a alguna canción que contiene su voz, no puedo dejar de emocionarme. Su partida fue un golpe muy fuerte, y por mucho tiempo me costó retomar la frecuente escucha de Linkin Park pero aún así, siempre lo consideraré como una de mis voces favoritas no solo del nü metal, si no que de la música. Su rango y la emoción que entregaba en cada una de sus interpretaciones lo convirtieron en uno de los exponentes más importantes, además de un favorito de muchos.

*Cote Foncea (baterista de Lucybell y Dracma)

a) Sin duda Korn. Creo que ellos cambiaron el juego varias veces. Fueron los que innovaban cuando los otros seguíamos. Tremendos referentes del estilo.

b) Sevendust - Animosity. Tiene que ver con varias cosas. Primero que fue un momento muy importante cuando salió y la etapa que estábamos con Dracma (componiendo para un segundo disco que nunca ha visto la luz). Y creo que de comienzo a fin es un discazo en términos de canciones, melodías (algo que no se hacía mucho en el género) y riffs demoledores. Una banda tremenda por donde se me aprecie.

c) Tengo varios: Lajon Witherspoon (Sevendust), Serj Tankian (SOAD), Jonathan Davis (Korn), Fred Durst (Limp Bizkit) -aunque les duela, es uno de los mejores MCs-, Mike Patton (aunque no se asocie con el movimiento creo que influyó a todos los grupos de la época), Chino Moreno (Deftones). Todos tremendos

*Don Rorro (vocalista de Sinergia)

Me costaba mucho acercarme al heavy metal, que me gustara el metal en general con grupos como Iron Maiden o Megadeth -o incluso Metallica-, no me llegaban al alma o al corazón. Pero el nü metal me enganchó harto, y escuché mucho. Enganché con todo ese rapcore, que se llamaba. Tenía pensado un nombre, que eran los Deftones y el Around the Fur, pero creo que voy a modificar mi voto y voy a hablar de 2X.

Fue realmente como el icono del nü metal en Chile y era una banda extraordinaria. Así que banda favorita del género, 2X, porque yo los vi y crecí con ellos. Estábamos en una etapa de desarrollo similar, ellos despegaron antes que nosotros y esencialmente porque componían muy bien y el Alex era un ícono del rapcore. Era brutal, o sea, demasiado extraordinario en la forma de cantar y todo, era un Zack de la Rocha chileno pero con identidad propia, realmente alucinante. Con Sinergia éramos respetados en Conchalí y técnicamente los mejores en nuestro circuito, hasta que aparecieron los 2X y todo el mundo quedó vuelto loco, antes de que se hicieran conocidos. Era una banda demasiado buena.

El disco, Pateando Cráneos (2000) y el vocalista, Alex de la Fuente, ese es mi voto. Podría haber sido un disco continental o incluso internacional. Realmente un bombazo.

*Fernando Mujica (creador de Extravaganza y conductor radial)

a) La banda que más me gustó, pese a que cada vez fueron dosificando y ablandando su postura, es Incubus. Los vi en vivo cuando sacaron el EP Enjoy Incubus, con un Brandon Boyd con dreadlocks largos y con una parada bastante cruda. Después me tocó verlos varias veces con el Make yourself y también antes con el S.C.I.E.N.C.E. abriendo shows de Soulfly y tocando con (Hed) P.E. Y en ese tiempo ese Incubus era bastante más crudo que lo que apostaron con Morning View. Cambiaron un poco el discurso, lo suavizaron evidentemente, pero tenían el riff -no era Deftones-, pero tenían un riff bastante duro, directo, que lo hacía una nueva manera de hacer metal, que en el fondo es lo que era el nü metal en los 90.

Incubus es mi banda favorita de ese estilo, pero ese estilo también se puede ir emparentando con bandas de hard rock, como el caso Godsmack. Sus dos primeros discos me gustaron un montón y nadie los relaciona, por ejemplo, con el nü metal, pero es una nueva manera de hacer metal. Incluso Tommy Victor de Prong influenciaron que el metal sonara de una manera distinta.

b) El debut de Korn, con esa frase “Are you ready?” del arranque, y esas historias bastante tóxicas, turbias de Jonathan Davis, haber trabajado en una morgue y sufrir bastante en su adolescencia. Todo lo que significó ese desgarro emocional se ve reflejado en ese disco.

c) El que más me gusta es Chino Moreno. Ese flow influenciado de una u otra manera por el metal, pero por el metal con tintes, no sé si hip hop directo, porque él no fraseaba, pero sí tenía un dejo puesto en la música gótica, en la música oscura. En el segundo álbum, cuando aparece My own summer (shove It), demuestra una influencia más etérea, más dream pop. Es como meterle un poquitito de Cocteau Twins y de oscuridad británica al sonido California.