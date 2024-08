La épica colaboración (con guiño country) de Lady Gaga y Bruno Mars

Tras varios rumores de posible colaboración, ya está disponible el sencillo y el video promocional de Die With a Smile, la primera canción que reúne a Bruno Mars y Lady Gaga.

La canción está construida sobre un patrón de acordes más parecido al de una canción soul, acaso remitiendo al proyecto Silk Sonic, de Mars junto al músico Anderson Paak. Contrasta con el video en que Bruno Mars y Lady Gaga se muestran como si fueran un dúo de country en un programa televisivo al estilo de los años 70′; de hecho, Gaga, luce el peinado colmena propio de la época, al estilo Dolly Parton.

En la producción musical, Die With a Smile es un trabajo colaborativo entre la dupla junto a D’Mile y el solicitado Andrew Watt (Post Malone, Ozzy Osbourne, Elton John). El videoclip está dirigido por Daniel Ramos y Mars.

“Bruno y yo nos respetamos mucho y estábamos hablando de colaborar”, dijo Lady Gaga en un comunicado de prensa. “Estaba terminando mi propio álbum en Malibú y una noche, después de un largo día, me pidió que fuera a su estudio para escuchar algo en lo que estaba trabajando. Era alrededor de la medianoche cuando llegué y me quedé atónita cuando escuché lo que había empezado a hacer. Nos quedamos despiertos toda la noche y terminamos de escribir y grabar la canción. El talento de Bruno es inexplicable. Su musicalidad y su visión son de otro nivel. No hay nadie como él”.

“Trabajar con Gaga ha sido un honor. Ella es un ícono y hace que esta canción sea mágica. Estoy muy emocionado de que todos la escuchen”, agregó por su lado Bruno Mars.

Die with a smile marca una de las primeras canciones nuevas que ambos artistas lanzan en mucho tiempo. Lady Gaga publicó un álbum colaborativo con Tony Bennett en 2021 y su canción para Top Gun: Maverick, Hold My Hand, en 2022, pero su último gran trabajo en solitario fue Chromatica en 2020. Mientras, Mars lanzó el álbum An Evening with Silk Sonic, con Anderson Paak, en 2021 y su último trabajo solista fue 24K Magic, de 2016. Además se presentó en Chile en el 2023.

En los próximos meses, se podrá ver a Lady Gaga en su faceta de actriz junto a Joaquin Phoenix en la película Joker: Folie À Deux, en la que también va a cantar.