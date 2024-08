La habitación de al lado: nuevo filme de Pedro Almodóvar estrena su trailer

Y ya comenzó la cuenta regresiva. La nueva película del cineasta español Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, acaba de estrenar su trailer. En este, podemos ver a las dos estrellas del filme, las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore, aunque no se aprecian diálogos.

Se trata del primer largometraje en inglés del director manchego, quien tuvo dos aproximaciones previas trabajando en ese idioma en formato cortometraje: La voz humana (2020), con el notable monólogo de Swinton; y Extraña forma de vida (2023), con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal. “Los dos cortos, además de ser dos caprichos que me he podido permitir y que me ha dado mucho gusto y mucha libertad hacerlos, también eran ensayos para ver cómo me movía en la lengua”, dijo el hispano en mayo del 2023 a la agencia de noticias EFE.

El filme tendrá su primer estreno en pocos días más, en el Festival de Venecia. De hecho será parte de la competición oficial de La Mostra, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre. Luego, llegará a los cines el próximo 18 de octubre.