La Habitación de Al Lado: todo lo que sabemos de la nueva película de Pedro Almodóvar

Era una deuda que Pedro Almodóvar (74) quería pagar consigo mismo. Filmar en inglés. Si bien, a su carrera como cineasta de nivel internacional no le falta nada, puesto que ha posicionado películas inolvidables en la memorabilia pop, ha obtenido el Oscar, los Goya y hasta ha sido presidente del jurado del Festival de Cannes, lo cierto es que para él, trabajar en la lengua anglosajona era un imperativo. Se entiende quizás debido a su pulsión por la literatura, puesto que ha reconocido ser lector de autores en lengua inglesa, como Henry James, J.D. Salinger, Truman Capote, Alice Munro, o Lucia Berlin.

Por eso, Almodóvar ya tuvo dos aproximaciones previas trabajando en inglés, en formato cortometraje: La voz humana (2020), con el notable monólogo de la actriz británica Tilda Swinton; y Extraña forma de vida (2023), con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal. “Los dos cortos, además de ser dos caprichos que me he podido permitir y que me ha dado mucho gusto y mucha libertad hacerlos, también eran ensayos para ver cómo me movía en la lengua”, dijo el hispano en mayo del 2023 a la agencia de noticias EFE.

Pero la idea seguía ahí. Siempre latiente. Y el manchego quiso realizarla llevando al cine el notable libro de cuentos de Lucia Berlin llamado Manual de mujeres para la limpieza, con la australiana Cate Blanchett en el rol principal. Sin embargo, la idea no cuajó y el proyecto terminó por cancelarse en 2022. “Todavía ahora es muy doloroso para mí pensar en ello. Lo había discutido con Cate todo el año. Tuve mucho tiempo para pensarlo. No estaba asustado por los idiomas, estaba asustado por las tantas locaciones, las tantas actrices. No estaba seguro de cuánto tiempo me iban a dar para los ensayos”, dijo en 2023 al sitio especializado IndieWire. “Era una gran producción, era viajar mucho y yo tengo una movilidad limitada, no se me nota al andar pero estoy operado de espalda y lo mejor no era hacer tantos viajes”.

“Era un proyecto demasiado grande para mí. Sobre todo por mis condiciones físicas. Había que hacer muchos viajes largos para localizar en Ciudad Juárez, Alburquerque, Oakland, en una bahía mexicana cerca de Acapulco...y mi espalda no da más”, agregó a El País. “Imaginé tener que estar supervisando todo en un estudio más grande y pensé que sería una pesadilla. Sabía que lo más honesto era escribirle a Cate y decirle que lo lamentaba mucho pero no iba a poder hacerlo”.

Pedro Almodóvar y Cate Blanchett

Sin embargo, Almodóvar no se rindió. En mayo del 2023 anunció que rodaría un filme durante mediados de ese año, entre Nueva York y Madrid. Y el proyecto se ha concretado, se llama La habitación de al lado. Esta sí, la primera película del manchego en inglés.

¿Qué sabemos de La habitación de al lado?

La nueva película de Almodóvar -sucesora de la muy olvidable Madres paralelas (2021)- estará protagonizada por Tilda Swinton (63) y Julianne Moore (63), quienes darán vida a uno de esos dramones tan característicos del cineasta español. Se trata de una corresponsal de guerra (Swinton), quien a la vez es una madre “muy imperfecta” de una hija rencorosa. Ambas, se encuentran separadas por un gran malentendido. Por ello, la angustiada madre recurre a una amiga (Moore), una novelista de autoficción, quien termina siendo la depositaria de las penas, dolor y amargura de ambas. Cabe destacar que con el personaje de Moore nuevamente veremos la pasión de Almodóvar por la literatura llevada a la pantalla grande, que es algo así como una relación de amor paralela.

“La película habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad, habla de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror”, señaló Almodóvar en declaraciones recogidas por El País. “Y también habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros, en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce”, añade.

El reparto lo completan el estadounidense John Turturro (67) y los españoles Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Mathews y Victoria Luengo, cuyos nombres fueron anunciados este miércoles 12 de junio.

El filme ya tiene fecha de estreno: llegará a los cines españoles el próximo 18 de octubre de 2024. Y además, este año se estrenará en otros países: Italia, Reino Unido, Alemania, Europa central, Europa del este (excepto Polonia), los países Nórdicos y Latinoamérica, según ha informado Warner Bros. Pictures. Cabe señalar que el proyecto tendrá el apoyo de Movistar Plus+. No está clara todavía la fecha del estreno en Chile y si estará disponible en alguna plataforma de streaming. Podría ser Mubi, donde se alojaron La voz humana y Extraña forma de vida; o Netflix, donde llegaron Madres paralelas y buena parte de sus filmes más populares.

Además, la productora El Deseo -que dirige Agustín Almodóvar- ha señalado que esta nueva cinta tendrá una sensación especial: “Habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros, en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce”. De hecho, los exteriores del filme se rodaron en Nueva York, y los interiores en España. Todo en una dimensión que al hombre de Hable con ella le resulte manejable. “Se me da bien lo contemporáneo que pueda hacer toda la dirección de arte, y películas intimistas con pocos personajes”, dijo a El País.

Moore se refirió escuetamente al filme en una entrevista de marzo de este año con El País: “No puedo contar nada, pero es muy emocionante para mí, un sueño hecho realidad. Siempre, siempre, siempre he querido trabajar con Pedro...Es maravilloso estar en el reparto de su primer largo en inglés. Me siento muy afortunada de trabajar con él, en España, en Madrid, y trabajar con Tilda Swinton. Es un maestro, una voz original y extraordinaria”. Por ahora, solo resta esperar a ver cómo resultará el filme y si Almodóvar logrará salir airoso de la prueba, un laberinto de pasiones.