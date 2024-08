Max estrena el documental “Uno de los nuestros: David Chase y Los Sopranos”

El documental original de HBO en dos episodios Uno de los nuestros: David Chase y Los Sopranos, dirigido por el ganador del Premio de la Academia® Alex Gibney (Going Clear: Scientology and the Prison of Belief de HBO y The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley), se estrena el 7 de septiembre a las 8:00 p.m. ET/PT en HBO y estará disponible para streaming en Max. El documental en dos episodios tuvo su estreno mundial en el Festival de Tribeca 2024.

25 años después de su debut, la serie de HBO que marcó un paradigma, Los Sopranos, sigue siendo un fenómeno cultural y un referente de la televisión de prestigio. En Uno de los nuestros: David Chase y Los Sopranos, el aclamado cineasta Alex Gibney se sumerge en la mente del renombrado creador y guionista de LOS SOPRANOS, David Chase, para iluminar su vida y carrera, a la vez que ofrece una perspectiva única sobre su inigualable trabajo en el icónico programa.

En un set réplica de la oficina de la psiquiatra Dr. Melfi, Gibney invierte los papeles con David Chase, excavando y analizando los orígenes de Los Sopranos, su proceso creativo, y las conexiones íntimas entre su propia vida y muchos de sus personajes. Acompañado por guionistas, productores, ejecutivos y actores de la serie, como Lorraine Bracco, Edie Falco y Michael Imperioli, el documental ofrece ideas e inspiración, junto con una impresionante colección de clips del programa, videos de las primeras audiciones de muchos de los miembros del elenco, y metraje detrás de cámaras que transporta al espectador al vibrante mundo de Los Sopranos. Desde su crianza en una familia italoamericana en el norte de Nueva Jersey, con una madre complicada y una fascinación por el cine, Chase detalla su entrada en Hollywood, donde escribió para multitud de programas de televisión, y su relación con HBO mientras lanzaba y desarrollaba a su antihéroe mafioso, Tony Soprano.

Con franqueza y autorreflexión, Chase aborda los desafíos de dirigir un programa exitoso, las inevitables “muertes” de algunos de los personajes favoritos de la serie, y su relación creativa con el fallecido James Gandolfini. Uno de los nuestros: David Chase y Los Sopranos, nos lleva a la sala de guionistas, desde el piloto inspirador hasta el controvertido episodio final, demostrando cómo un programa sobre un jefe mafioso multifacético se convirtió en un hito cultural, un favorito de los fanáticos y una sensación televisiva revolucionaria.

En el documental participan David Chase, creador de Los Sopranos Robin Green, guionista y productora de Los Sopranos, Chris Albrecht, ex presidente y CEO de HBO, Carolyn Strauss, ex presidenta de HBO Entertainment, Alik Sakharov, director de fotografía, Terence Winter, guionista y productor de Los Sopranos, Frank Renzulli, guionista y productor de Los Sopranos, el actor y guionista Michael Imperioli, y los actores Drea de Matteo, Lorraine Bracco, Steven Van Zandt, Edie Falco, y entrevistas de archivo con los fallecidos actores Nancy Marchand, James Gandolfini y Tony Sirico.