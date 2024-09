“Hubo mucho bullying y muchos celos”: los universos que unen a Alanis Morissette y Olivia Rodrigo

Ícono para toda una generación, Alanis Morissette reapareció a mediados de 2020 con nueva música. La cantante canadiense, sin un lanzamiento discográfico desde 2012, llegó al mercado con Such pretty forks in the road, un trabajo donde habló sobre la sexualidad femenina, la depresión posparto, la salud mental y otras reflexiones personales.

“Probablemente seguiré haciendo discos hasta que me muera”, señaló en medio de la promoción de ese álbum. Una promesa que luego acompañó del estreno de The storm before the calm (2022), un disco de meditaciones guiadas que coescribió junto a Dave Harrington. Ese proyecto, el décimo LP de su carrera, fue creado durante la pandemia y la “mantuvo muy conectada y responsable”, según sus propias palabras.

Morissette, conservando un pie en el futuro y otro en el pasado, celebró el 25° aniversario de Jagged little pill (1995), el disco que le permitió alcanzar el estrellato a los 21 años. “De repente hubo cosas que considerar, proteger y cuestionar”, admitió en 2020, cuando inició una gira para festejar el aniversario del álbum que incluyó canciones como Ironic y You oughta know.

La artista está embarcada en The Triple Moon Tour, una gira que inició en junio pasado y que ha pasado por ciudades de Estados Unidos. Morissette ha contado con la colaboración de su círculo más íntimo durante su desarrollo. Onyx Solace, su hija de al medio, se subió al escenario durante su show en Nashville para cantarle cumpleaños feliz con la ayuda del público (cumplía ocho).

Luego, en julio, Zahra Indrizzo, la hija de 19 años del baterista Victor Indrizzo, la acompañó para interpretar Ironic durante un concierto en Nueva York.

La cantante ha admitido estar en uno de los momentos más plenos de su trayectoria. A fines de 2023, según comentó a Today, se sentía en el comienzo de una nueva etapa. Según planteó, fueron “unos 13 años de una especie de montaña rusa, hormonal, emocional y social. Siento que estoy del otro lado y no puedo expresar lo feliz que estoy por eso”.

En ese período también ha recibido el cariño de artistas femeninas que admiran su trabajo, como Taylor Swift, Kelly Clarkson y Sabrina Carpenter. También Olivia Rodrigo, con quien comparte cartel en la edición 2025 de Lollapalooza Chile. “Me encanta que seas tan honesta y hables de cosas de las que normalmente no se habla en la composición de canciones”, le dijo Rodrigo durante una entrevista publicada por Rolling Stone, junto con detallar la experiencia transformadora que significó escuchar por primera vez Jagged little pill.

Juntas reflexionaron sobre estar en el ojo público a una temprana edad. “Hubo mucho bullying y muchos celos y muchas personas a las que había adorado toda mi vida fueron chicas malas”, reconoció la canadiense.

La artista también ha incursionado en otras facetas: en 2023 tuvo una participación como mentora de la temporada 21 del programa American Idol y acaba de liderar un retiro espiritual en California, una instancia dedicada a “explorar, definir, expresar y conectar tiernamente con la vida en general, con los demás y con tu interior”.