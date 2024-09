Emmy 2024: las grandes batallas de la ceremonia de este domingo

Los Emmy duplicaron su presencia este 2024. La 75° edición de la premiación se realizó en enero pasado –tras la postergación obligada por las huelgas de actores y guionistas– y este domingo 15 se desarrollará la ceremonia número 76.

Esta vez Succession, ya finalizada, no podrá revalidar su título como Mejor serie de drama, por lo que la carrera está abierta para el triunfo de Shōgun, una de las sensaciones de los últimos meses, o para The Crown, que intentará repetir el galardón que obtuvo en 2021.

En Mejor serie de comedia la carrera parece tener a dos títulos aventajados y en Mejor miniserie o serie antológica hay al menos dos producciones con posibilidades de amagar el triunfo de Bebé Reno, el vertiginoso viaje de siete episodios creado y protagonizado por el comediante escocés Richard Gadd.

Aquí revisamos las principales claves de la GALA que comenzará este domingo a las 21 horas (por Max y TNT)

*Mejor serie de drama: Shōgun y The Crown

Si los pronósticos se cumplen, Shōgun se impondrá a los otros siete títulos en competencia. La adaptación de la célebre novela James Clavell transportó a los espectadores al Japón feudal y conquistó con la intrincada trama política que se desata al mismo tiempo que aparece un marinero inglés. La producción tuvo un inmejorable apronte hace unos días: ganó 14 de 16 reconocimientos posibles en los Creative Arts Emmy Awards, los galardones “técnicos” del evento.

Su mayor amenaza es The Crown. La ficción de Netflix sobre la realeza británica se presenta con su temporada final, que abarcó entre 1995 y 2005 y no generó el mismo furor que en sus primeros años. De todas formas, es una aspirante de peso y luchará para volver a conseguir el Emmy a Mejor serie de drama que obtuvo por su cuarto ciclo.

En esta ocasión completan el listado Fallout (Prime Video), The Gilded Age (HBO), The Morning Show (Apple TV+), Sr. y Sra. Smith (Prime Video), Caballos lentos (Apple TV+) y El problema de los 3 cuerpos (Netflix)

*Mejor serie de comedia: El Oso y Hacks

La segunda temporada de la serie protagonizada por Jeremy Allen White encantó a la crítica –en especial con el capítulo navideño Fishes– y se posiciona como amplia favorita de la categoría. De lograr la victoria, repetiría el premio que conquistó en enero pasado.

Su principal contendiente es Hacks, la comedia protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder. En su tercera entrega alcanzó un grado mayor de madurez, con buenos chistes y nuevas capas de sus personajes. También compite con su tercer ciclo Only murders in the building, que se ha transformado en una presencia constante, pero no ha logrado llevarse los premios mayores.

Además, están en carrera Abbott Elementary (ABC), Curb your enthusiasm (HBO), Palm Royale (Apple TV+), Reservation dogs (FX) y What we do in the shadows (FX).

*Mejor miniserie o serie antológica: una pelea de tres

Watchmen, Gambito de dama, The White Lotus y Bronca son las ganadoras más recientes de este galardón, que se ha convertido en una de las categorías más atractivas de la historia reciente de los Emmy. Este año la competencia tiene tres grandes aspirantes. Bebé Reno, la miniserie que abordó una historia de abuso con todos sus matices, es la principal contendiente. Polémicas aparte (en particular el reclamo de la mujer que inspiró a Martha), es la nominada más fuerte.

True detective, que no tenía una presencia tan grande en los Emmy desde su temporada debut, reaparece con el ciclo que protagonizaron Jodi Foster y Kali Reis. Podría dar la sorpresa, al igual que Ripley, la impecable ficción en que Andrew Scott da vida al personaje originado en las novelas de Patricia Highsmith. También asoman Lecciones de Química (Apple TV+) y Fargo (FX), que compite con su quinta entrega.