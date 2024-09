Sting vuelve a Chile: el astro inglés se presentará en el Movistar Arena

La historia de Sting y Chile es legendaria. Está dividida en episodios diversos y todos guardan alguna historia estampada para la posteridad.

La cuna está en esos dos shows que vino a dar al Festival de Viña al frente de The Police en febrero de 1982, como parte de una gira en el epílogo de la trayectoria del grupo, convertidos en quizás la mayor banda del planeta. Por lo mismo, se trata de una visita hasta hoy de culto, lastrada por una prensa que no aceptó sus actitudes y que les otorgó el “premio limón” por tratarse de los artistas menos afables del certamen.

The Police en el Festival de Viña 1982 Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Dio igual: la relación entre el cantautor inglés y el país no se desgastó, y sólo un par de años después desplegó en canción su preocupación por lo que sucedía en el sur del mundo bajo el yugo de la dictadura de Augusto Pinochet.

They dance alone (cueca solo), o Ellan bailan solas, se llamó la creación del disco ...Nothing like the sun (1987) que Sting dedicó a las esposas chilenas de detenidos desaparecidos, quienes realizaban el rito de bailar la danza nacional acompañadas de una fotografía de sus respectivas parejas.

El vínculo se hizo más elocuente con la visita del inglés al evento Desde Chile… un abrazo a la esperanza, los conciertos organizados por Amnistía Internacional en 1990 en el Estadio Nacional para crear conciencia en torno al tema de los derechos humanos en el país.

Y cuando parecía que el cambio de siglo podía moderar los lazos del hombre de All this time y Chile, vino un golpe a la cátedra: su retorno en solitario al Festival de Viña en 2011 con un show a toda orquesta. Es uno de los más grandes espectáculos anglo que ha pasado por la fiesta musical de la Ciudad Jardín. De hecho, dio inicio a una serie de visitas estelares que han dicho presente en el evento a partir de ese hito, como Elton John, Rod Stewart, Cat Stevens, Lionel Richie, Christina Aguilera o Morrissey. Es como si Sting hubiera prendido la mecha de una calidad y de un estándar que llegó para quedarse.

Su nueva visita a Chile

Ahora, 2025 tendrá preparado otro episodio para el abrazo del artista con estas latitudes. Según confirma la productora DG Medios, Sting retornará el viernes 21 de febrero de 2025 al Movistar Arena como parte de su tour Sting 3.0.

En el concierto viene acompañado de una banda que integran su colaborador desde hace años, el virtuoso guitarrista Dominic Miller; y también el reputado baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).

La última vez de Sting en el país fue en octubre de 2018, cuando estuvo junto al cantante y productor jamaicano Shaggy, con quien esa misma temporada había lanzado el álbum conjunto 44/876. Se trata de la novena venida en solitario del británico. El viaje por Latinoamérica también incluye paradas en Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, Buenos Aires, Lima, Cuenca, Bogotá, Santo Domingo y Ciudad de México.

Su actual tour comenzó el pasado 25 de mayo en Alemania y recorre todo el abundante catálogo del artista en sus fases más disímiles. El asunto es literal: la cita se inicia con un puñado de temas de The Police -Voices inside my head, Message in a bottle, Synchronicity II y Driven to tears-, para después rematar con joyas en solitario como Fields of gold, When the angels fall, Englishman in New York o Shape of my heart. Sobre la segunda parte del show vuelve a sobrevolar su banda madre, echando mano a los hits Every breath you take, So lonely, Roxanne y King of pain. Es Sting al 100%, apretando manos con toda su historia.

La prensa especializada ha destacado no sólo la majestuosidad de su cancionero, sino que también el acento íntimo que logra con la formación de trío.

“Fue el tipo de espectáculo que conectó los puntos artísticos más amplios, desde los temas sincopados de The Police hasta sus excursiones jazzísticas en solitario, mostrando al mismo tiempo la composición de canciones que lo atraviesa todo”, reseñó el Detroit Free Press, como parte de la gira que hoy lo tiene por Estados Unidos.

De hecho, el elenco más austero en términos instrumentales hoy lo tiene con una nueva dinámica de composición, plasmada en su última canción, I Wrote Your Name (Upon My Heart), publicada el pasado 5 de septiembre por Cherrytree Music Company/Interscope Records. El track lo ha incluido en sus últimas presentaciones.

Entradas para su concierto en Santiago

Para el show en Chile, los miembros del Club de Fans de Sting tendrán la oportunidad de acceder a una preventa especial visitando sting.com, a partir del lunes 30 de septiembre.

La preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia comienza el martes 1 de octubre a las 11.00 horas en Puntoticket.

La venta general estará disponible a partir de las 11.01am del jueves 3 de octubre también en puntoticket.com