Coldplay regresaría a Chile a fines de 2025 y alista estreno de su disco Moon Music

“Es una buena manera de describirlo”, respondió el siempre afable Chris Martin, cuando el reportero Andrew Trendell, del señero NME, le comentó que Moon Music, el nuevo disco de su banda es “el álbum más Coldplay de Coldplay”. Todo por su tono alegre, optimista, festivo. “Es bueno ser adjetivo y sustantivo a la vez, ¡pero creo que nos hemos ganado ese privilegio!”, añadió el cantante y líder del grupo, ratificando la observación.

Moon Music, el décimo álbum de su discografía, es en realidad una continuación. Su título completo es Music of the Spheres Vol. II Moon Music, es decir, una suerte de segunda parte de su álbum de 2021, con el que recorrieron el mundo en una faraónica gira que los tuvo con una serie de recordados shows en el Estadio Nacional. Hasta ahora, se han liberado dos sencillos; la muy optimista Feels Like I’m Falling in Love (en junio) y We Pray (en agosto), un ejercicio de world music en clave pop, que reúne a voces como la argentina Tini Stoessel, la inglesa Little Simz, el nigeriano Burna Boy y la chilena-palestina Elyanna.

No son los únicos invitados, también estará la nigeriana Ayra Starr. Nada raro. Se trata de una tendencia a sumar voces juveniles, que el grupo ha mantenido desde que invitó a Rihanna para el sencillo Princess Of China (2011). Desde entonces han colaborado con nombres como Tove Lo, Jacob Collier, Selena Gomez e incluso con BTS, el fenómeno del K-pop.

El álbum tendrá 10 canciones, y en la producción musical se repite uno de los nombres claves de la etapa más tardía del grupo, el sueco Max Martin (Britney Spears, Backstreet Boys, Katy Perry, Ed Sheeran). Para Chris Martin, la presencia del productor (quien ya hizo esa labor en Music of the Spheres) sirvió como un filtro para el material. “Diría que el proceso de audición para las canciones es realmente difícil ahora, porque Max Martin está aquí”, detalló a NME. “Para que cualquiera de las canciones entrara en el álbum, tuvieron que pasar por una especie de proceso de audición de X Factor”.

En las primeras reseñas disponibles sobre el disco, ya se menciona su cariz positivo. “Destila de forma suave y sutil ese espíritu de resistir cualquier tormenta, emprendiendo un viaje desde ese sombrío momento inicial hasta un final más tolerante y feliz”, dice el artículo de NME que le da 4 estrellas de 5 posibles. Nada mal.

Conscientes de que se han vuelto una fuerza global, Coldplay ha hecho algunos guiños al momento de la promoción. La imagen que ilustra la portada del álbum, un optimista rayo del arcoíris en forma de medialuna sobre un intenso cielo azul, fue tomada por el fotógrafo argentino Matías Alonso Revelli. “Lo único que hice fue la imagen de la tapa. Fue 4 años antes sin saber que Coldplay me la iba a pedir para la portada del disco”, explicó el oriundo de Bahía Blanca a Clarín.

Coldplay no solo ha elegido el trabajo de un diseñador argentino. También programó una de las varias listening party desperdigadas por el mundo, en el Valle de la luna, de la provincia de San Juan, en el norte trasandino. También hay eventos similares programados en otros rincones del orbe, como Dubai, Bucarest, Hanoi, Atenas, Auckland, Lima, Lindres, Yakarta, Estocolmo, y hasta Santiago de Chile.

En la capital, el sitio web de Coldplay menciona como lugar a la Galería CIMA, el conocido centro de actividades artísticas ubicado en la azotea del edificio Alemania, entre Alameda y Merced, frente a Plaza Italia, información confirmada desde el mismo centro a Culto. Asimismo, el disco tendrá una premiere global en salas de cine. En el caso chileno, será una sola función agendada para este jueves 3 de octubre en las sedes de la cadena Cinemark.

La portada de Moon Music de Coldplay

Coldplay prepara su regreso a Chile

Hace unos días, Chris Martin se refirió al posible final para la actividad de la banda. En 2021, el músico detalló que Coldplay lanzaría su último álbum en 2025, y luego reveló un plan para que el catálogo de la banda terminara después de 12 álbumes. Consultado al respecto por NME, detalló: “Sí, seguro que son 12 álbumes, pero vamos a llegar un poco más tarde que eso. Hay una cosa más, que es un musical. [Ese es] el álbum número 11, pero podría tener que salir después del álbum 12 debido al tiempo que lleva animar los musicales”.

Pero, Martin puso la pelota contra el piso y calibró lo que realmente puede pasar. “No significa que no vayamos a salir de gira o a terminar algunas recopilaciones o tomas descartadas o lo que sea. Simplemente significa que la historia principal está contada. Eso es lo que realmente se siente bien. El solo hecho de saber que eso está sucediendo potencia todo el trabajo que estamos haciendo ahora”.

Según el músico se alista una vida posterior de Coldplay, concentrada en las giras. “Llegaremos a un punto en el que será divertido no volver a lanzar, sino recordar el material anterior y disfrutarlo de nuevo y hacer cosas específicas de esos períodos. Tengo una idea para otro tipo de espectáculo que sea más una mezcolanza de todo. Tal vez no se trate siempre de intentar estar en estadios, pero puedes hacer pequeñas cosas en las que intentes tocar las canciones extrañas. Creo que también estaría bien ayudar un poco a los artistas más jóvenes”.

Por ello, es que la banda por estos días también proyecta su agenda en vivo, materializada con una gira que cubrirá las más diversas latitudes durante 2025.

Una de esas escalas sería Chile. Según fuentes al interior de la industria local de conciertos, los británicos retornarán al país en la última parte del próximo año, como parte de un recorrido por todo Latinoamérica.

En Santiago -donde han estado en otras tres ocasiones-, el desafío es alto: en su último paso de 2022, repletaron cuatro veces el Estadio Nacional como parte de la gira Music of the Spheres. Es el récord que ostenta un artista llenando el coliseo de Ñuñoa. Por lo tanto, el plan preliminar es que para 2025 se supere esa marca y la agrupación pueda incluso ofrecer más fechas en el recinto deportivo. Hasta ahora, sólo hay negociaciones y la posibilidad cierta de que la banda nuevamente diga -y varias veces- “buenas noches, Santiago”.