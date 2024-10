Falleció sin cumplir la tarea: la historia del criticado viajero francés que fundó el primer museo en Chile

Como si fuera la película de Ben Stiller, este 11 de octubre se llevará a cabo la Noche de los Museos, una iniciativa desarrollada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde más de 200 museos del país abrirán sus puertas en horario nocturno y con acceso gratuito.

Estos emblemáticos edificios, que hoy vemos en nuestro cotidiano, albergan en su interior objetos que dan cuenta de nuestra historia. Sin embargo, en Chile, estas instituciones se remontan al origen de la República y la búsqueda de la identidad nacional.

La conformación del primer museo en el país no fue fácil. Cerca de dos décadas demoró el proyecto que debía materializarse a la par del Instituto Nacional, que se fundó el 10 de agosto de 1813, gracias a un decreto firmado por José Miguel Carrera.

Proyecto original de fachada para la restauración del Museo en 1929. MNHN.

Los primeros intentos

“La Junta Ejecutiva del Senado, reunida en la sala de Gobierno acordó el establecimiento de un Museo Nacional en la Universidad de San Felipe”, consignó El Araucano, periódico de la época, según registra Historia del Museo Nacional de Chile, escrito por Federico Philippi, uno de sus emblemáticos directores.

No obstante, como lo afirma el autor, “el propósito del gobierno no pudo realizarse (…) pero la idea de la fundación de un Museo Nacional no fue abandonada”.

Francisco Garrido, antropólogo del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), relata a Culto los accidentados pasos para crear la primera institución museística. “Pasaron más años. Después, en la época de Bernardo O’Higgins, hubo un nuevo intento de crear un museo y se contrató a una persona para que organizara el tema, pero no funcionó”.

El Director Supremo puso la misión en manos del francés Jean Josseph Dauxion Lavaysse, en 1922. “Él había estado en varios lugares, era un viajero y había hecho algunos trabajos. El tema es que no tenía una formación muy profunda en Ciencias Naturales. Él tenía una mejor impresión de sí mismo de lo que era su trabajo. No hizo lo que se le había pedido, más bien se dedicó a viajar, pero su trabajo fue más superficial”, dice Garrido.

Ramón Freire

Al año siguiente, Ramón Freire le llamó la atención al aventurero y lo envió a explorar el territorio chileno, con el fin de recabar información sobre la mejor forma de colonizar el país y fomentar la conexión por mar y tierra. Pero el francés falleció en 1829, sin completar su cometido.

El deseo por conocer más del territorio no respondía solo a un afán nacionalista, sino a mirada estratégica, como lo planteó Freire. “Imaginemos que Chile recién se había independizado en República, se estaba consolidando a nivel nacional, entonces lo primero que querían saber era qué había en Chile, tanto a nivel de flora y fauna. Una función aplicada era saber cómo utilizar esos productos para el desarrollo de la República”, explica Francisco Garrido.

La imagen de Jean Josseph Dauxion Lavaysse quedó bastante manchada en el país. “Este hombre era un aventurero que había vivido en Haití, en Venezuela y en Brasil, y que tenía conocimientos, pero muy superficiales de varios ramos, lo que había dado crédito inmerecido”, escribió Federico Philippi.

La fundación

Tal como señala Francisco Garrido, “necesitaban a un naturalista competente”. Así, en 1928 llegó Claudio Gay, un naturalista francés que sí cumplió con las expectativas. Diego Portales le encomendó la misión de hacer un estudio geográfico del país. “Él tenía muchos más conocimientos. Él colecta flora y algunas especies animales”, relata el antropólogo.

Claudio Gay

“El museo se funda en 1830, pero la primera exhibición fue en 1838. Los primeros años, Claudio Gay se dedicó a recolectar flora y fauna y la primera exhibición se abre donde hoy está el Museo Precolombino, que era el edificio de la Real Aduana”, precisa.

Minerales, plantas, animales… todo cabía en el naciente Museo Nacional. “Era básicamente una forma de conocer el territorio”, dice Garrido. Posteriormente, el especialista señala que el museo se trasladó a un edificio que ya no existe, ubicado cerca de los patios del antiguo Congreso. “Ahí estaba la antigua Biblioteca Nacional y en el segundo piso se hallaba el museo”.

El Museo Nacional—único hasta ese momento—comenzó a disgregarse a medida que se habilitaron otros espacios para colecciones específicas. Por ejemplo, en su momento, todos los objetos de índole bélica pasaron al Museo Histórico y Militar de Chile (MHN), en 1895.

De esa forma, el museo que permaneció con gran parte del contenido del primer museo fue el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), que se estableció en su actual edificio en Quinta Normal en 1876.

26/07/2024 MUSEO HISTORIA NATURAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“El Museo está instalado (…) en el palacio que fue construido en 1874 para la exposición internacional en la Quinta Normal (…) Las colecciones han aumentado de tal modo, que las salas se hacen estrechas para contenerlas y en algunas secciones los objetos se hallan muy aglomerados”, describe Philippi en su texto, para luego dar paso a una revisión de cada uno de los espacios del museo.

Según el antropólogo del MNHN Francisco Garrido, Philippi, quien fue director del recinto desde 1897 hasta 1910, fue uno de los líderes que cambió la impronta de la institución y marcó la tónica de trabajo del primer museo del país.

