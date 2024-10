Las historias tras cinco canciones que escucharemos hoy en el show de Paul McCartney en Chile

In spite of all the danger

Un guiño total a la historia de los Beatles. O más bien, a su prehistoria. En julio de 1958 (no se sabe con precisión si fue el 12 o 14 de ese mes), hubo un hito para los jóvenes The Quarrymen, el grupo escolar que había fundado John Lennon, al que se sumaron Paul McCartney y George Harrison, además del baterista Colin Hanton y el pianista John Lowe. Fue en esos días en que llegaron a un estudio de grabación casero, con equipamiento muy básico, para registrar un sencillo con dos canciones; una versión de That’ll be the Day de Buddy Holly, ídolo del grupo, junto a In spite of all the danger, un tema atribuido a McCartney-Harrison, pero que esa tarde perdida en Liverpool, fue cantado por John Lennon; es la primera grabación juntos de los tres futuros Beatles.

El disco se lo quedó Lowe, quien lo mantuvo durante años. Lo encontró de casualidad en los ochenta y tras darlo a conocer, el mismo McCartney lo compró e hizo restaurar el audio, el que se incluyó en The Beatles Anthology 1 (1995). Además sumó el tema a sus sets de directo, primero de manera muy esporádica, y desde el año 2004 de modo más continuo. Al menos, ha estado en los sets que “Macca” interpretó en sus recientes shows en Montevideo y Buenos Aires.

Maybe I’m amazed

Alguna vez, McCartney dijo que esta es la canción con la que le gustaría ser recordado en el futuro. Y puede estar orgulloso, es una balada de rock canónica, en toda regla. De hecho, Rolling Stone la posicionó en el lugar 347 en su listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Se trata de una composición poderosa, tocada al piano, que va creciendo y le suma guitarras crudas y un órgano que le da una atmósfera épica hacia el final.

Fue escrita al calor de la ruptura de los Beatles, en 1969, como una suerte de reconocimiento a su esposa, Linda, por ayudarle a superar el mal trago de aquel momento. “Estoy impresionado por la manera/en que me amas todo el tiempo”, canta en la primera línea. Paul grabó todos los instrumentos; las guitarras, bajo eléctrico, piano, órgano y batería. Se incluyó en McCartney (1970), su primer álbum como solista, cuyo lanzamiento casi coincidió con el anuncio oficial de la separación de los Fab Four. Suele estar en los actuales sets de directo de “Macca”, de hecho también sonó en sus multitudinarios shows en la zona del Río de la Plata.

Band on the run

Un clásico de la era Wings. Da título al álbum lanzado en 1973 que el dio impulso a la carrera de McCartney tras el final de los Beatles. Se trata de un popurrí de tres partes diferentes, conectadas en torno a la letra que habla de libertad y escape. Un deseo que “Macca” expresaba debido a los intrincados asuntos legales que todavía había resolver respecto a los contratos de los Fab Four. Como buena parte del material del disco, se grabó en los estudios de EMI en Lagos, Nigeria, en una experiencia tan satisfactoria como desagradable.

Como sea, tuvo éxito, al conseguir el primer lugar del Billboard Hot 100. Ha entrado de manera más consistente en los shows de McCartney desde la década de los 90′, de hecho, sonó en su primer concierto en Chile en aquel 16 de diciembre de 1993 en el Estadio Nacional. En el tramo latinoamericano de la gira Got Back, ya fue interpretada en los shows de Buenos Aires y Montevideo, lo que suma chances para que también suene en el Estadio Monumental.

Here today

Uno de los momentos emotivos de los shows de McCartney, es el homenaje a sus excompañeros en The Beatles. Por ello toca Here Today, la canción incluida en el disco Tug of war (1982), que Paul escribió tras el feroz asesinato de John Lennon. En principio, “Macca” se resistía a escribir una canción sobre su eléctrica media naranja, pero el impulso creativo pudo más. Simplemente le vino, ha dicho. En la letra desarrolla una conversación imaginaria con él y recuerda ciertos momentos que vivieron; la carretera, escribir juntos, viajar.

De alguna forma, con esta canción, Paul marcó su reconciliación eterna con su antiguo camarada. Además, en otro guiño a los viejos tiempos, sumó al productor de The Beatles, George Martin, para hacerse cargo de la producción musical. Se trata de una canción intensa en que McCartney revela su mundo interior, como en pocas. “Y si te digo que realmente te amé/y me alegre de que vinieras/entonces estuviste aquí hoy”.

Now and then

Publicitada como la “última canción” de The Beatles, fue lanzada en noviembre de 2023. Se trata de una canción que ha cruzado décadas. Originalmente, era parte del cassette con demos caseros grabados por John Lennon al piano durante sus años de retiro en Nueva York a fines de los setenta. Años después, este fue entregado por su viuda, Yoko Ono, a Paul McCartney. Se intentó completar junto a George Harrison y Ringo Starr para el proyecto The Beatles Anthology (1995), junto a las inéditas Free as a Bird y Real Love. Pero la mala calidad del audio, hizo inviable el trabajo. De hecho, no se publicó entonces por la oposición de Harrison. Todo cambió en el siglo XXI.

En el trabajo para el documental Get Back, el equipo del director Peter Jackson, desarrolló una tecnología que permitía separar voces desde audios más caóticos. Ese mismo principio permitió limpiar y separar la voz de Lennon en Now and then, permitiendo a McCartney terminar la canción, con aportes de Ringo Starr y pistas de guitarra originales de Harrison grabadas en los 90′. El tema fue interpretado en vivo por primera vez en el show de Montevideo.