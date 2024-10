Paulina Urrutia confirma diagnóstico de cáncer: “Me he visto en las cuerdas”

A principios del mes, un video en redes sociales encendió las alarmas sobre el estado de salud de la exministra y actriz Paulina Urrutia, que aparecía saliendo de un conversatorio en el Neurofest con un pañuelo en su cabeza, lo cual hizo despertar los rumores.

Sin embargo, no fue hasta que salió un adelanto del programa Mija con Claudia Conserva, que la actriz habló de su enfermedad: “Mi diagnóstico es que tengo un cáncer mamario triple negativo y eso es lo que me pasa, ese es mi diagnóstico”, expresa.

Se trata de un diagnóstico que, según la Sociedad Americana del Cáncer, representa alrededor del 10% al 15% de todos los cánceres de mama y tiende a ser más agresivo al ser de rápido desarrollo.

Durante la entrevista, que se emitirá este viernes a las 20:30 horas por TV+, la actriz también explica que se encuentra en tratamiento desde fines de agosto de este año.

“Supe de esto, que eso es lo simbólico, no sé, cuando justamente el día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto -su esposo-”, añade. Sin embargo, a pesar del diagnóstico, la actriz no tiene planes de rendirse, “lo he vivido echándole para adelante, como siempre, soy como un mono porfiado”.

Urrutia también destacó la valentía de las mujeres que han pasado por esta enfermedad, “es impresionante la fuerza, la capacidad de las mujeres de soportar estos procesos. Yo debo ser bien sincera, que yo me he visto en las cuerdas”.

Desde sus redes sociales, Claudia Conserva, que también sufrió cáncer de mama triple negativo, expresó su afecto hacia la actriz: “Gracias amiga por confiar, por tu honestidad, valentía, templanza, por tu sonrisa, a pesar de la adversidad, por tu sencillez, tu resiliencia. Te admiro Pauli”.