Jeremy Strong revela que su papel en Succession lo destruyó: “No lo extraño”

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Jeremy Strong, el actor que le dio vida al personaje de Kendall Roy en la popular y aclamada serie Succession, se sinceró sobre las dificultades de su papel.

El actor aseguró que Succession “fue un regalo incalculable”, pero que la lucha de Kendall fue “difícil de llevar durante siete años”.

La serie, que se emitió en HBO durante cuatro temporadas de 2018 a 2023, se centra en la historia de la familia Roy, dueña de un conglomerado de medios global llamado Waystar Royco. En el centro están los cuatro hijos del patriarca Logan Roy: Kendall, Roman, Connor y Shiv, quienes protagonizan una eterna disputa por suceder a su padre en el negocio familiar.

El personaje de Kendall es particularmente complicado. Como el hijo mayor, ha pasado toda su vida tratando de impresionar a su padre. A pesar de mostrar una fachada egocéntrica y arrogante, Kendall es ansioso y está plagado de dudas sobre sí mismo, algo que a menudo maneja mediante el abuso de sustancias.

Jeremy Strong en Succession

“A veces perdía el contacto con la felicidad”, expresó Strong, que reconoció en una entrevista con The New Yorker en 2021 que se tomaba su papel “tan en serio como me tomo mi propia vida”. En esa misma entrevista, Brian Cox, quien interpreta al padre de Kendall, aseguró que le preocupaba el método de Strong: “El resultado que obtiene Jeremy es siempre tremendo. Solo me preocupa lo que se hace a sí mismo. Me preocupan las crisis por las que se somete para prepararse”.

Así, a más de un año del estreno del último episodio de la temporada 4, el 28 de mayo de 2023, Strong asegura que no tiene planes de volver a interpretar a Kendall Roy en un futuro cercano. “Ya no es algo que desee hacer. Soy consciente de que es uno de los capítulos principales de mi vida, pero no lo extraño”, afirmó.

En cambio, el actor se ha enfocado en otros proyectos, incluyendo su última película, The apprentice (2024), una biografía que ahonda en la carrera de Donald Trump como empresario inmobiliario en las décadas de 1970 y 1980, donde Strong interpreta el papel de Roy Cohn, abogado de Trump.