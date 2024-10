Incubus, Wish you were here o cómo una ruptura amorosa gatilló un hit

Una canción puede venir desde varios puntos; una estructura de acordes, alguna letra, una imagen que gatilla una idea. Así, las relaciones de pareja también pueden proporcionar suficiente material. Es lo que ocurrió con Wish you were here, uno de los temas clásicos de Incubus.

El tema abre el celebrado álbum Morning View (2001), uno de los más exitosos de la carrera del grupo de California. Pero este tiene una historia. En una reciente charla con el podcast The story behind the song, el cantante Brandon Boyd y el guitarrista Mike Einziger, recordaron el origen de la canción y otros detalles de aquel álbum.

Cuál es la historia de Wish you were here de Incubus

Según Brandon Boyd, la canción surgió tras el final de una relación. “Le había roto el corazón a alguien, pero yo también estaba desconsolado al mismo tiempo. También estábamos experimentando tanta abundancia en nuestras vidas como banda y, personalmente, fue un momento increíble que para mí tuvo una especie de sombra”, detalla.

Boyd comenzó la canción desde la melodía. “Fue hermoso y triste al mismo tiempo para mí cuando era joven. Y entonces recuerdo haber escuchado ese riff [de Wish You Were Here], comencé a tararear la melodía que se convirtió en la melodía de la canción ahora, y caminé por la calle hacia la playa en esta hermosa noche”.

“Estaba teniendo una especie de experiencia sensorial y táctil de mirar el agua y aplastar mis dedos de los pies en la arena húmeda de noche, y estaba un poco frío y había una brisa, pero era hermoso. Y en ese momento, estaba triste, pero también pensé: ‘Esto es tan jodidamente hermoso. Dios, ojalá alguien estuviera aquí para compartir esto conmigo’”, agregó.

Wish you were here picó hasta el puesto 60 del Billboard Hot 100 y hasta hoy es una de las canciones más populares de la discografía de Incubus.

El grupo acaba de regrabar el disco Morning View XXIII, a propósito de que cumple 23 años este 22 de octubre. Lo han estado tocando al completo en su reciente gira, la que tuvo un tramo sudamericano que pasó por el festival Rock in Rio. Culto pudo verlos en ese show, en que hicieron una presentación en que repasaron lo mejor de su carrera.

De todas formas, Incubus se presentará en Chile el próximo 4 y 5 de abril en el Movistar Arena, ocasión en que se espera interpreten Morning View al completo. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.