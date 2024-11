“Me gustaría hacer Volver al Futuro: El Musical”: Robert Zemeckis habla del complicado futuro de la saga

Volver al futuro es un caso aislado en el Hollywood actual. En un contexto en que gran parte de las franquicias regresan en forma de secuela, precuela, reinicio o remake, la saga de Robert Zemeckis no ha tenido una nueva película desde el estreno de la tercera parte, en 1990.

Y así seguirá siendo al menos en el corto plazo. En medio de la promoción de su nueva cinta con Tom Hanks y Robin Wright (Aquí), el director volvió a expresar su rechazo a la posibilidad de hacer una cuarta entrega.

Tras bromear con que Universal le pregunta “cada seis meses” sobre esa posibilidad, confirmó que el estudio se pone en contacto con él frecuentemente para conocer su posición.

“Hacer un remake de la película o sugerir que haya una Volver al futuro 4 simplemente no está en los planes”, señaló en el podcast Happy Sad Confused.

En la misma instancia reveló que ha planteado su interés en hacer otro tipo de largometraje dentro de la misma franquicia, pero que la idea no ha prosperado.

“Me gustaría hacer Volver al futuro: El musical (para el cine). Me encantaría hacerlo. Creo que sería genial. Se lo comenté a la gente de Universal. No lo entienden. Así que no hay nada que pueda hacer”, explicó.

El montaje, con canciones y coreografía, debutó en 2020 con música de Alan Silvestri y Glen Ballard, y texto de Bob Gale, el guionista de la saga. El espectáculo inició un exitoso recorrido en Broadway el año pasado y ahora está por concluir sus funciones.

Zemeckis acaba de estrenar Aquí en salas de Estados Unidos. El filme llegará a cines chilenos el 2 de enero de 2025.