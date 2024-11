Las claves de Gladiador II, el feroz regreso al Coliseo

*El punto de inicio

¿Qué fue de Lucio, el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y nieto del emperador Marco Aurelio (Richard Harris)? La secuela de Gladiador (2000) imagina que su madre, advirtiendo que su vida estaba en peligro, se propuso ocultarlo de Roma y se aseguró de que fuera llevado hasta Numidia, el reino ubicado al norte de África.

Dos décadas después, Lucio (Paul Mescal) vive en esa zona junto a su esposa y junto a un grupo de guerreros dispuestos a enfrentar con valor al ejército romano cuando sufren una feroz invasión. A la cabeza de ese grupo va Marco Acacio (Pedro Pascal), un general empecinado en sumar un nuevo triunfo a su historial de victorias.

Foto: Aidan Monaghan

Numidia cae y el protagonista regresa a su tierra natal, ahora gobernada por los tiranos emperadores Geta (Joseph Quinn) y Caracalla (Fred Hechinger). Lleno de ira hacia Acacio y con rencor hacia su madre, inicia un camino que lo llevará hasta el Coliseo, el mismo lugar en el que años atrás vio luchar a Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe).

*Un esquema similar (con matices)

Gladiador describió el viaje de Máximo Décimo Meridio para vengar la muerte de su familia. General condecorado, logra huir de sus captores y se convierte en gladiador y en un héroe vitoreado por el pueblo. La fórmula funcionó, consolidándose como un hito que aún genera inspiración.

Sin repetir milimétricamente el mismo esquema, Gladiador II se ciñe a un molde similar, presentando el ascenso de Lucio hasta llegar a combatir en el Coliseo. Eso sí, debido a su historia familiar, su viaje es más complicado que el de Máximo. Desea que Acacio muera (ordenó la muerte de su esposa), pero al mismo tiempo no quiere propinarle otro dolor a su madre. Dsea la liberación propia y de sus compañeros, pero no es tan claro que desee convertirse en un ídolo para Roma.

Foto: Aidan Monaghan

*Batallas espectaculares

El filme original está plagado de grandes escenas de acción, al interior y fuera del Coliseo. La segunda parte se empeña en estar a la altura desde un comienzo, presentando el combate en el que el ejército romano toma el control de Numidia, una secuencia en que las naves intentan atravesar el muro que protege a la comunidad local.

Luego, siguiendo una idea que ya funcionó bien en la primera película, el protagonista pone a prueba su fuerza y resistencia en diferentes combates que lo llevan a pelear en frente de los emperadores y el pueblo romano. Ridley Scott no escatima en recursos, incluyendo un rinoceronte y llenando el Coliseo de agua con tiburones. El director, incluso más que en la cinta del 2000, refuerza que esto es sobre todo un espectáculo, no un drama épico basado en hechos reales. Y al que le guste, bien, y al que no, que elija otra cinta.

*Pedro Pascal frente a Paul Mescal

La película ha centrado gran parte de su campaña en el enfrentamiento entre los personajes de Paul Mescal y Pedro Pascal, aprovechando el gran momento de ambos en Hollywood. Aunque ese no es el foco principal, de la historia, hay material para contentar a quienes asistan al cine con ganas de verlos en acción.

Foto: Aidan Monaghan

Si bien el personaje Pascal cumple una doble función en el guión –es el responsable del asesinato de la esposa del protagonista y, además, es la pareja de su madre–, su papel está limitado a escenas puntuales y el actor chileno tiene poco margen para otorgarle mayor profundidad.

*El factor Denzel Washington

El experimentado actor se mueve a sus anchas en el rol que tiene en el filme. Macrino es un tipo inescrupuloso y ambicioso que en su pasado fue prisionero de guerra y gladiador y que logró ganarse la libertad. No solo tiene un gran olfato para elegir a gladiadores, sino que tiene un plan para adueñarse del poder mientras Roma se tambalea.

Washington entiende mejor que nadie en qué clase de película se encuentra y, en vez de acentuar el lado siniestro del personaje, brinda un derroche de carisma. Gracias a su interpretación –y a la relevancia que le otorga el guión–, Gladiador II gana una necesaria capa de ligereza y autoconciencia.

Foto: Cuba Scott

*Un estreno anticipado

Gladiador II tiene funciones en cines chilenos desde hoy. No sólo es un día de estreno poco frecuente (las películas llegan a la cartelera local los jueves), sino que un lanzamiento que se concreta nueve días antes de su estreno en Estados Unidos.