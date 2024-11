La sombra de un premio Oscar persigue a Pedro Pascal tras Gladiador II: ¿es este su mejor papel?

Vestido de un clásico y elegante negro, Pedro Pascal llegó a la alfombra roja de la avant premiere de Gladiador II, acompañado de su padre José Balmaceda y su hermana Lux, también actriz. Esta mega producción de Ridley Scott, estrenada ayer en cines chilenos, es la secuela de la exitosa cinta estrenada el 2000, protagonizada por Russell Crowe y que se coronó con cinco Premios Oscar.

“Vi Alien a los 5 años fue culpa de mi papá”, escribió el actor de 49 años en su Instagram, haciendo referencia a otro de los títulos de Scott, Alien: el octavo pasajero (1979).

En esta oportunidad, el chileno trabajó con Paul Mescal, uno de los actores favoritos de Hollywood y nominado al Oscar por Aftersun (2022). Asimismo, compartió escenas con el famoso Denzel Washington y Connie Nielsen, actriz que integró el elenco de Gladiador (2000).

Pedro Pascal hizo una pausa en las grabaciones finales de Los cuatro fantásticos —donde será Reed Richards—para promocionar el regreso al Coliseo, codearse con grandes estrellas y deslumbrar en alfombras rojas. ¿Es este su mejor momento? ¿Podría llegar su nombre a las listas de los premios de la Academia? ¿Es su interpretación en Gladiador II su mejor papel? Cuatro expertos responden esto y más en Culto.

De Pedro Pascal a Marcus Acacius

En mayo del año pasado se anunció que Pedro Pascal se sumaba al elenco de Gladiador II. El chileno encarna a Marcus Acacius, un general romano que fue entrenado por Maximus (Russell Crowe) y que es pareja de Lucilla (Connie Nielsen), el personaje que une ambas producciones.

Es Acacius quien toma prisionero a Lucius (Paul Mescal) y cambia por completo su destino. “Es un personaje que toma mucho peso dramático y catártico en gran parte de la película, sobre todo en la primera parte. Tiene un trasfondo muy bien establecido como personaje, recuerda mucho a Maximus, de la primera película”, explica a Culto Nelson González, editor de Revista La Máquina.

“En esta película van a encontrar un personaje complejo, muy fiel a sus principios, disruptivo, que busca romper con el fondo de cómo está funcionando Roma. Es un personaje sacrificado y fiel a las personas que lo rodean. Él es el personaje ancla para desencadenar el final de la historia”, agrega.

Contrario a lo que establecieron algunos medios internacionales, Alejandra Pinto señala que Pedro Pascal tiene bastante presencia en pantalla. “Su personaje está muy bien escogido, porque es precisamente el tipo de carácter que nos gusta ver en él, con algo de nobleza y sentido de justicia. Creo que sus fans lo disfrutarán”, señala la crítica de cine en Radio Universidad de Chile.

Ahora bien, más allá de su presencia en pantalla y su personaje. ¿Su actuación está al nivel? “El desafío de Pedro Pascal en esta película no es tanto actoral, sino técnico. Trabajar con Ridley Scott, un director muy metódico y exigente, es un desafío en sí mismo”, responde Pinto.

Juan Marin, crítico de cine, concuerda. “Hace un papel que no le exige mucho en general, lo que se le exige un poco es el reemplazo de Russell Crowe, ya que su papel es como de un alumno de Maximus, quizás ahí está el desafío. Hace una actuación que cumple, más que algo sobresaliente”.

Paul Mescal plays Lucius and Pedro Pascal plays Marcus Acacius in Gladiator II from Paramount Pictures.

La crítica de cine Sol Márquez recuerda un detalle no menor: Pedro Pascal desempeña un rol secundario. En esa línea, el chileno cumple a la perfección, según la comentarista. “Pedro Pascal tiene la capacidad de hacer muy buenos roles de soporte, que permiten acompañar la trama, ir construyéndola y, al mismo tiempo, hacer que el rol protagónico brille. Eso es lo que se va a encontrar la gente en Gladiador II. Acacius es un gran general, pero es un rol bastante contenido, un rol de soporte, pero que moviliza gran parte de la acción y de las motivaciones del protagonista”.

Añade: “Es refrescante ver en una súper producción a un Pedro Pascal que tiene que ser bisagra entre el Imperio y las ansias de justicia del protagonista y conduce su rol de esa manera. Hay que entender que no es un personaje que está en la totalidad del metraje de la película, pero que sí es clave en la historia. Además, la interpretación de Pedro Pascal hace que esa historia funcione, sea creíble”.

¿Su mejor papel?

A lo largo de su carrera, Pedro Pascal ha participado en numerosas producciones en cine y televisión. En la gran pantalla se le ha visto en Kingsman: The Golden Circle (2017), Mujer Maravilla 1984 (2020), El peso del talento (2022)—con Nicolas Cage—, Extraña forma de vida (2023), corto dirigido por Pedro Almodóvar y en el doblaje de Robot Salvaje (2024), entre otros títulos.

En tanto, en series se ha sumado al elenco de The Good Wife (2009), Juego de Tronos (2014), Narcos (2015), The Mandalorian (2019) y The last of us (2023).

Entre sus más de cuarenta papeles, elegir cuál es el mejor es complejo. Sin embargo, los críticos coinciden en que Pedro Pascal brilla más en televisión que en cine. “Es difícil elegir un solo rol, porque su carrera ha sido increíblemente diversa, tanto en cine como en televisión. Si tuviera que elegir un top tres, me quedaría con sus roles televisivos”, dice Sol Márquez. Así, se arriesga y elige las interpretaciones en The Good Wife, Juego de Tronos, Narcos y; como número uno, el papel de Joel, en The last of us.

“Su Joe de The last of us es mi favorito, por lo que logra encarnar. Estamos hablando de un juego muy popular, y él logró convencernos de que la interpretación es ‘la’ interpretación de Joe y reverbera de alguna manera respeto a su rol de The Mandalorian. Esta idea de una figura masculina que puede ser paternal y cuidadosa”, profundiza Márquez.

“En series su papel más destacado es en The last of us, que lo hizo ganar premios”, dice Nelson González, recordando el Premio del Sindicato de Actores (SAG) obtenido por Pascal en la categoría de Mejor actor de televisión - Drama, instancia en la que venció a Kieran Culkin.

Alejandra Pinto hace énfasis en fue el papel de Oberyn Martel, en Juego de Tronos, el que inició la llamada pascalmanía. La comentarista de cine destaca la interpretación de Pascal en la adaptación porque “ecualizaba súper bien al resto del elenco en ese momento”. Además, no deja de destacar su papel en The last of us.

El mejor momento de Pascal… Otra vez

Cuando llegó a protagonizar The Mandalorian, se dijo que Pedro Pascal atravesaba su mejor momento. Lo mismo pasó cuando anunciaron su protagónico en The last of us, o cuando apareció en una sesión de fotos en la revista Esquire o fue portada de Vanity Fair junto a Bradley Cooper, Natalie Portman y Colman Domingo. La lista sume y sigue.

“La carrera de Pedro Pascal es una especie de onda, sube y baja. Pedro Pascal, al igual que muchos actores, toma proyectos muy interesantes, independientes, que a veces no funcionan tan bien; y otros que les va bastante bien, pero que no son tan visibilizados”, explica Nelson González. Aunque agrega: “Es como DiCaprio, siempre estará en su mejor momento”.

“Es una carrera que va solo ir in crescendo—comenta Sol Márquez—. Este es un momento bisagra de su carrera, en términos de que Gladiador II es un proyecto con una exposición gigante: el tour de promoción, verlo en las alfombras rojas… Es un nivel en el cual no había estado antes y eso lo va a ubicar en otro lugar. Ya compartir escena con Denzel Washington nos habla del lugar en que está ahora”.

Alejandra Pinto siente que Pedro Pascal “aún tiene mucho que entregar”. En ese sentido, el actor aún debe enfrentar el estreno de Los cuatro fantásticos y Materialist, de la nominada al Oscar Celine Song.

Elenco de Los cuatro fantásticos.

“Los tres momentos más importantes han sido y serán: The Mandalorian, The last of us y con Los cuatro fantásticos. Ese podría ser un antes y un después en su carrera”, afirma González.

Márquez coincide: “La recepción que tendrá Los cuatro fanáticos y cómo vaya evolucionando el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) va a ser importante en los nuevos contratos que conseguirá Pedro Pascal en un futuro”.

Juan Marín, en tanto, cree que hay un detalle que marcaría un peak en la carrera del actor: “lo que le faltaría es una nominación al Oscar”. El ansiado premio de la Academia, el gran elefante en la habitación para cualquier actor que participa en grandes producciones.

Sol Máquez profundiza en esa idea: “A nivel de premios, lo que pueda suceder con la segunda temporada de The last of us puede ser relevante. Me gustaría pensar que las decisiones lo llevarán a un rol que le permita una nominación a los Premios Oscar”.

Hay quienes señalan que su rol de soporte en Gladiador II lo podría hacer digno de una nominación. Es más, Paramount Pictures lo propone en la categoría de Mejor actor de soporte para los premios de la Academia.

Marcus Acacius “es un personaje con muchas capas que se van desplegando a lo largo de la película. Si bien tiene muchas escenas de acción, que las realiza demasiado bien y se nota su experiencia en ese ámbito, es un desempeño bastante eficiente. Aunque tiene escenas muy buenas y potentes, no sé si está para nominación al Oscar, esperaba que sí, pero no creo”.

Probablemente, el lugar en la lista se lo quite su compañero Denzel Washigton. “Es un personaje de soporte super fuerte”, establece Sol Márquez.

El futuro de Pedro Pascal

La figura de Pedro Pascal ha sido clave en la industria del cine y del streaming. Nelson González lo ve como un actor capaz de levantar universos que ya están un poco flojos, como lo hizo con The Mandalorian, al revivir más que exitosamente el mundo de Star Wars, o quitar el estigma de que las adaptaciones de videojuegos a la pantalla son deficientes, con su trabajo en The last of us.

“Se arriesga bastante al elegir esos papeles, porque no son papeles pequeños, son papeles que asumen un desafío más allá de la actuación. Son desafíos de la cultura pop”, indica. En esa línea, espera que tome roles muchos más dramáticos y con directores más importantes.

En su futuro se viene Los cuatro fantásticos, que, como se planteó hace unos párrafos, puede suponer un antes y un después tanto para Pascal como para la supervivencia del UCM.

También se aproxima la película de Celine Song, una comedia romántica donde el actor chileno compartirá pantalla con Dakota Jonhson y Chris Evans. “Podría ser un rol más exigente que podría llevarlo a su primera nominación”, apunta Juan Marín.

“Me gustaría verlo haciendo comedias románticas, en un momento en que la industria y el público necesitamos de comedias románticas que sea más cerebrales, interesantes, que no sigan esta lógica hetero normativa cisgénero”, reflexiona Sol Márquez.

Y Márquez no es la única. “Me gustaría verlo en más comedias. Su aparición en Satuday Night Live fue memorable. Ojalá se dé en el futuro”, dice Alejandra Pinto.