Reseña de libros: de Catherine Lacey a Gabriela Mistral

Biografía de X, de Catherine Lacey (Alfaguara)

Al inicio la autora introduce una nota aclaratoria: esta biografía en realidad es una obra de ficción. Luego vienen varias páginas en gris y el lector se encuentra de nuevo con el título, pero esta vez firmado por C.M. Lucca. Ella, la viuda de X, es la narradora. Artista inclasificable, famosa y elusiva, X ha muerto y su viuda no siente ganas de vivir. “Lo que me hizo seguir con vida no fueron las ganas de vivir, sino más bien la curiosidad de saber quién más me vendría con una historia de mi mujer. ¿Quién más me llamaría para contarme algo casi inimaginable? ¿Podría llegar a aceptar -por mucho que hubiera divinizado y venerado a X, por mucho que hubiera creído que era pura genialidad-, podría aceptar la verdad de su terrible y descarnada rabia, de su crueldad infinita?”, se pregunta. Célebre por sus instalaciones, novelas y sus colaboraciones con David Bowie, X es una artista de la ficción: sus datos biográficos son un enigma, incluso para su C.M. Lucca. Cuando un periodista publica una biografía de X, llena de equívocos, ella decide explorar en la historia de su expareja. Todo esto en el contexto de un Estados Unidos fragmentado, donde el Territorio Sur, región natal de X, se ha convertido en una teocracia. Una novela audaz e innovadora, atravesada de referencias, que se pregunta por la identidad, las relaciones y el sentido del arte.

¿Así es la Muerte?, de Ellen Duthie y Anna Juan Cantavella (Ediciones Iamiqué)

A la escritora Ellen Duthie y la antropóloga Anna Juan Cantavella les interesa unir la literatura para niños y la filosofía. Así, diseñaron un taller para conversar en torno a la muerte. Invitaron a escuelas, familias y bibliotecas de diferentes continentes y les propusieron colaborar con el envío de preguntas de los niños. Recibieron un centenar de preguntas de muchos países, desde España, Italia y Alemania a Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, entre otros. Las autoras seleccionaron 38 de ellas, invitaron al ilustrador Andrea Antinori para darles visualidad, y procedieron a pensar y ofrecer sus respuestas. “¿Yo me moriré?”, es la pregunta que abre el libro, donde se encuentran desde dudas filosóficas a psicológicas y científicas. “Cuando te mueres, ¿se te va el pensamiento?” o “Cuando morimos, ¿todo el cuerpo se muere de golpe?”, son algunas de las interrogantes de los niños, a quienes también les preocupa “¿Quién cuida de los hijos cuando los papás se mueren?”. Revisadas por dos especialistas en biología y psicología, las respuestas estás escritas en un lenguaje sencillo , riguroso y divertido, que invita a pensar y conversar. “¿Adónde vamos cuando morimos?”, “¿Por qué hay gente que se suicida?”, se preguntan los niños. Y también: “Y si me muero, ¿qué será de mi consola”?.

Emigración de Pájaros, de Gabriela Mistral (Zig-Zag)

En un cuaderno de tapas negras y verde, de lomo rojo, se encuentra el original manuscrito de Emigración de pájaros, el texto de Gabriela Mistral que fue publicado en el libro póstumo Poema de Chile (1967). El cuaderno está fechado en 1949 y está depositado en la Biblioteca Nacional, gracias a la donación de Doris Atkinson. Concebido como un diálogo entre una madre y su hijo en la Patagonia, el poema es una conmovedora reflexión a partir de la migración de las aves. “Como si nos saludasen/ desde lo alto la llegada/ a la extremosa región/ a la madre más lejana, / viene por los aires altos/ como por obra de gracia,/ cortando el azul celeste,/ la mayor ‘gente’ emigrada./ Vienen, vienen, los pelícanos…”, dicen los primeros versos del poema. A más de 50 años de su edición, el texto es reeditado como un poema visual, en una edición preciosa y delicada, de gran formato. La nueva publicación es un proyecto de Andrea Navarro y Ricardo Díaz y propone una lectura del poema como un diálogo entre una madre y un niño kawésqar, a través de una gran imaginería. Las ilustraciones de Carlos Denis logran escenas y momentos de conmovedora poesía visual, mágicos, alegres y melancólicos, y le otorgan nuevas resonancias a un poema que habla del viaje, la naturaleza y los desarraigos.