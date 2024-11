Myriam Hernández y su larga historia con el Festival de Viña del Mar (y cómo se gestó su regreso)

“El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo”, cantó la artista chilena Myriam Hernández en 1989 sobre el escenario de la Quinta Vergara. Ese año, Hernández debutaba como artista y jurado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con uno de los clásicos que la llevó a la fama internacional, El hombre que yo amo.

Aquella noche la cantante no solo se llevó el honor de recibir la gaviota de plata otorgada por el público, sino que también fue electa como la Reina del Festival por parte de los periodistas acreditados, marcando así el inicio de una popularidad cada vez más grande en el mundo de la música.

El 20 de febrero de 2023, casi 35 años más tarde, la llamada “baladista de América” volvió a interpretar sobre el escenario aquella icónica canción junto a la cantante urbana Karol G. “Crecí escuchando mucha música gracias a mi papá y toda mi vida he escuchado esta canción”, expresó la colombiana sobre el escenario. “Esta noche es como un examen para mí tenerla a ella en este escenario. Es una reina, es una maestra de la música. Que se escuche duro para Myriam Hernández”.

“Fue muy lindo subirme al escenario con ella, fue emocionante volver a hacerlo después de tanto tiempo. Y recordé la primera vez que me subí al escenario de Viña del Mar (1989). Ese año comenzó mi carrera internacional desde la Quinta Vergara”, expresó Hernández al respecto para Culto ese año.

La Favorita de Viña del Mar

A esa primera presentación en 1989 le siguieron muchas más, y es que con el pasar de los años la artista fue lentamente consolidando su carrera profesional sobre ese escenario. En 1991, Hernández participó por segunda vez del festival en su XXXII edición de la mano de su segundo disco Dos. En aquella edición, la artista se presentaba junto a destacados músicos, entre ellos: Chayanne, Juan Luis Guerra, el Puma José Luis Rodríguez, Ricardo Montaner, Yuri y Faith no more, cuyo cantante principal, Mike Patton, le dedicó un tema a la artista chilena: “Esta canción está dedicada a Myriam Hernández, mi amor”, expresó.

Ya en 1994 Myriam Hernández regresa al Festival de Viña del Mar. En medio de una carrera consagrada y con una variedad de éxitos vigentes, esta vez la artista sorprendió con una aplaudida actuación que incluyó un homenaje a Violeta Parra. “Quiero hacer un saludo maravilloso de parte de nuestro país. Trasmitir ese legado maravilloso que nos dejó una mujer maravillosa. Que daría yo porque estuviera con nosotros todavía. Nuestra gran Violeta Parra”, expresó previo a interpretar Casamiento de Negros, Volver A Los 17 y Gracias A La Vida.

Seis años después, ya en 2001, la artista volvió a pisar el escenario, donde además de algunos clásicos, cantó éxitos de su álbum Todo el Amor como Huele a Peligro y La Fuerza del Amor. Se repitió el plato en 2002, donde no solo cantó, sino que animó por primera vez el festival junto a Antonio Vodanovic, al igual que Angélica Castro, Andrea Tessa, Patricia Manterola, Natalia Oreiro y Cecilia Bolocco.

Si bien no volvió a cantar, la artista continuó como coanimadora hasta el año 2006, pasando por el escenario junto a Vodanovic, Sergio Lagos y Ricardo Montaner. Durante el programa, Sala de Ensayo, Ivaro Paci le preguntó a la artista cuál fue su coanimador preferido. “Los quiero a los tres. Obviamente uno llega a tener más química con uno que con otro”, expresó, agregando que “Con Antonio y Sergio somos amigos, a Ricardo lo quiero mucho, pero ninguno de los dos éramos animadores. Con Antonio y Sergio fue más dupla”.

Myriam Hernández junto a Sergio Lagos Festival de Viña 2006.

Ese 2006 sería la última vez que la artista pisaría la Quinta Vergara como parte del festival -sin contar aquella interpretación junto a Karol G en 2023-. Sin embargo, este 2025 el escenario volverá a tener su nombre, y es que el Festival reveló los primeros artistas que serán parte de la parrilla, entre ellos Marc Anthony, Ha*Ash, Duki, Carlos Vives, Sebastián Yatra y la misma Hernández.

Fuentes consultadas por Culto, detallaron que la negociación para amarrar el retorno a Viña fue muy expedita, pues la organización quería tenerla de vuelta y por parte de la cantante estaba la disposición. De hecho, en 2023 la artista expresó para Culto que no había vuelto al festival porque no la habían invitado y que siempre ha estado abierta a la posibilidad de volver cuando se le requiera. “Es un escenario que amo y respeto mucho”.

Además, señalan que es primera vez que ocurre la conversación con la artista desde que dejó la animación del Festival, pese a casa año circulaban rumores de su posible participación. Se firmó hace poco tiempo, de hecho, aseguran que cuando la periodista Cecilia Gutiérrez lo filtró, aún no estaba firmado.

Una vez que fue anunciada como número para Viña, durante el estelar emitido por Mega, el pasado domingo, se compartieron declaraciones de la artista desde Argentina, donde se encuentra realizando una gira musical en diferentes localidades del país: “Viña para mí es muy especial, desde mi primer año que fui, en el 1989, donde el público me recibió maravillosamente, me entregó mucho cariño. Ese año fui jurado, reina y subí al escenario a cantar tres canciones”. Además, agradeció a la municipalidad, a Mega y a Bizarro por la invitación, además de a sus fanáticos. “Nos vemos en Viña 2025″, finalizó.