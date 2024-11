La película Interstella 5555 de Daft Punk llega a los cines chilenos por una noche

La afamada película animada Interstella 5555, creada en colaboración entre Daft Punk y el dibujante japonés Leiji Matsumoto, se exhibirá en cines de todo el mundo durante la noche del jueves 12 de diciembre de 2024.

El filme se lanzó originalmente el 1 de diciembre de 2003, en relación con el álbum Discovery (2001). Se trata de un proyecto que fue levantado por el dúo francés junto al director Cédric Hervet y el estudio Toei Animation, como un álbum visual de anime con una duración de una hora.

En su trama, la película narra el secuestro de una banda de música alienígena, en manos de un humano de mente siniestra. Luego el filme se fragmentó en videos musicales para acompañar el álbum Discovery de Daft Punk, de allí los recordados clips de One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger y Aerodynamic.

Interstella 5555 se exhibirá en una versión remasterizada en 4k en las salas de la cadena Cinemark. Ya inició su preventa este jueves 14 de noviembre y se exhibirá en Cinemark Espacio Urbano (Viña del Mar) y Cinemark Mallplaza Trébol en Talcahuano y en Santiago se proyectará en Cinemark Mallplaza Vespucio.

Las entradas ya están disponibles en cines, cinemark.cl, boleterías y cajeros de autoatención de estos complejos.