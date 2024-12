Suede anuncia su regreso a Chile: revisa cuándo comienza la venta de entradas

La banda inglesa Suede anunció su regreso a Chile el próximo 13 de marzo de 2025 en el Movistar Arena. El conjunto de britpop, liderado por Brett Anderson, es autor de éxitos como Animal Nitrate, The Wild Ones, Beautiful Ones y Trash.

Tras una pausa en 2003, Suede retomó su carrera musical en 2010 y desde entonces han lanzado álbumes como Bloodsports (2013), Night Thoughts (2016) y The Blue Hour (2018).

La última vez que el grupo se presentó en Chile fue el 2012, en un concierto en octubre en el Teatro Caupolicán—el vocalista, Brett Anderson, se presentó en 2009 en solitario—. Si bien habían agendado una nueva fecha en 2020, el evento fue cancelado por problemas de agenda.

“Los organizadores de uno de los otros espectáculos cambiaron la fecha a corto plazo y la banda no está disponible para tocar en la nueva fecha”, consignó Culto en ese entonces.

Su último disco, Autofiction (2022), fue aclamado como un regreso a sus raíces más crudas y energéticas, reafirmando su posición como una de las bandas más dinámicas y creativas de su generación.

La venta de entradas comenzará a partir de las 10:00 horas, del jueves 5 de diciembre, vía Puntoticket. Las entradas van desde los $57.500 en Cancha hasta los $74.750 en Platea Baja (numeradas)—ambos valores incluyen cargos por servicio. Revisa los valores aquí: