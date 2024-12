Norah Jones regresa a Chile con su Visions Tour 2025

De la mano de su noveno álbum de estudio, Visions, la cantante, compositora y pianista estadounidense Norah Jones anunció su regreso al país el próximo 4 de junio de 2025 en el Movistar Arena. En colaboración con el destacado productor y multiinstrumentista Leon Michels, el disco es un vibrante y optimista conjunto de 12 íntimas canciones, según ha resaltado la crítica.

La ganadora de nueve premios Grammy e intérprete de éxitos como Don’t Know Why y Sunrise presentó Visions como el yang del yin que fue Pick Me Up Off The Floor, su último álbum de nuevas canciones originales que se publicó a principios del cierre pandémico de 2020 que presagiaba muchas de las oscuras emociones de ese periodo.

La última vez que Norah Jones se presentó en Chile fue en diciembre de 2019 en el Teatro Caupolicán, donde la cantautora y pianista ofreció un concierto en el que interpretó canciones de su álbum, Begin Again (2019).

La preventa, que cuenta con un 20% de descuento para clientes que paguen con tarjeta Scotia, comenzará a partir del martes 10 de diciembre a las 12.00hrs. Por su parte, la venta general comenzará el jueves 12 de diciembre a las 12.01hrs. Ambas modalidades en Puntoticket.

Encuentra los precios más cargo por servicio aquí:

Diamante: $ 138.945

Platinum: $ 115.395

Golden: $ 101.265

Platea Zafiro: $ 91.845

Platea Royal: $ 82.425

Platea Baja: $ 73.005

Platea Alta: $ 56.520

Tribuna: $ 42.390

Movilidad Reducida: $ 42.390

Acompañante Movilidad Reducida: $ 42.390