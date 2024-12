Drogas, depresión y peleas callejeras: el complejo pasado de Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes

Ke Personajes es una de las bandas de cumbia villera más importante de Argentina, sumándose al fenómeno de Damas Gratis o Flor de Piedra. El conjunto fue el más escuchado en Spotify Argentina el 2023, destronando a Bad Bunny y a María Becerra, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El colectivo es liderado por el vocalista Emanuel Noir (35), la cara visible del éxito musical basado en covers y temas propios. Sin embargo, a la par, diversos episodios de peleas callejeras han manchado su incipiente y maratónica carrera musical.

La banda argentina, que se presentará en la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué, también está integrada por Damián Piñeiro (teclado), Sebastián Boffeli (batería) y Enzo Martínez (güiro).

Ke Personajes

Si bien el grupo fue fundado en 2016, este alcanzó la fama durante la pandemia, cuando el vocalista Emanuel Noir dejó su trabajo como albañil y se dedicó a la música, en parte, debido al encierro de las cuarentenas. Gracias a la masividad de las redes sociales y al éxito de la canción Adiós amor & Oye mujer, Ke Personajes se ganó un lugar en la escena argentina.

La fama aumentó gracias a Diego Maradona. En noviembre de 2020, mientras el futbolista se recuperaba de una operación, comentó a su médico que le gustaba la música de Ke Personajes. Bastó que el especialista hiciera públicas esas palabras para que el conjunto de Emanuel Noir se pusiera manos a la obra y transmitiera un concierto en streaming dedicado a Maradona.

Les siguió un video con Sergio ‘Kun’ Agüero y la contratación de Carlos Tevez para eventos personales, según consigna el medio argentino Todo Jujuy.

A la fecha, Ke Personajes se ha presentado dos veces en el Movistar Arena de Santiago, en 2023 y en septiembre 2024. Para la última fecha, que formaba parte del Génesis Tour, Américo se sumó al show para interpretar su versión de Como la flor y Entre el odio y el amor. Asimismo, Emanuel Noir recibió poleras de los equipos de Universidad de Chile, Colo Colo y la Selección Chilena.

También, la banda de cumbia se presentó a inicios de este año en el Festival Fiesta del Memo, realizada en el Club Hípico de Santiago.

Adicciones

Según ha comentado Emanuel Noir en diversas entrevistas, a los 13 años perdió a su familia y comenzó a consumir drogas. De acuerdo a Infobae, la situación “de no poder controlar sus vicios lo llevó a atentar contra su vida y a estar involucrado en dos crímenes”. Tras pasar por rehabilitación, se inició en el oficio de albañil.

En 2020, nuevamente intentó quitarse la vida. “Me encontraba sumido en la paranoia, presenciaba imágenes horribles y mi mente estaba completamente agotada. Mi única solución en ese momento era quitarme la vida. Ese día tenía una escopeta cargada y estuve a punto de mirarme por última vez en el espejo”, reveló en el programa sobre adicciones llamado Seres libres.

Ese año, la religión y la música fueron su salvación, según relató. Es más, en varias de las canciones originales de Ke Personajes, la fe y Dios son una constante.

“La droga es una cosa muy seductora, es un mundo rosa en los primeros pasos, que después termina siendo oscuro—dijo Noir en una entrevista con Filo.news en febrero de 2021—. Yo comencé a los 14 años, tengo 32 hoy, y delante de los ojos de Dios desde septiembre del año pasado, recién hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal”.

El cantante reveló que sufrió depresión y que estuvo tres veces cerca de la muerte por sobredosis, eso sumado a varios intentos de suicidio.

Los videos polémicos del vocalista de Ke Personajes

Estos dos últimos años, Emanuel Noir fue protagonista de un par videos controversiales. Uno de ellos data de diciembre de 2023, cuando fue detenido tras golpear a unos sujetos en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Según la información de ese entonces, la discusión comenzó cuando el artista bajó de su automóvil portando una manopla e inició una pelea con otro hombre. A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia a Noir tendido en el piso, con sangre en su cabeza. Al intentar incorporarse en medio de tambaleos, el vocalista fue nuevamente agredido.

“Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarte el respeto, ni a mí o a una mujer, menos pegarle. Por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, sostuvo el cantante a través de su cuenta en Instagram, de acuerdo a lo que registró Culto.

“Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son míos?”, agregó en la misma red social en ese entonces.

El escenario volvió a repetirse en marzo de este año. El artista de cumbia fue denunciado en Entre Ríos por golpear violentamente a un hombre, según consignó La Nación. En esa oportunidad, igual hizo sus descargos.

“Escuchá, ¿sabés cuál, cuál es? Que lo más probable, lo que están queriendo ver no va a pasar porque… si yo tengo… esto me pasa siempre… Si tengo las de ganar, lo más probable es que nunca haya pruebas—dijo—. Si tengo las de perder, siempre. ¿Ok? Pero en este caso me encantaría saber cómo fue la secuencia, eh, para que todos vean y se rescaten de la jugada esa, ¿ok? Cómo la gente falta al respeto de una manera tan zarpada y busca eso para tener pruebas y querer hundirte cuando vos no perjudicás a nadie”.

“O sea, tan mediocres son de alma que literalmente necesitan del error ajeno. Rescátense que eso nunca va a pasar, ¿ok? Aunque se comploten cien mil contra vos, si Dios quiere que las cosas te vayan bien, te va a ir bien. ¿Ok? Ajeno a tu problemática”, dijo para cerrar, de acuerdo a lo que recoge La Nación.