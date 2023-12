Emmanuel Noir, cantante de Ke Personajes, es detenido tras pelea callejera

Emmanuel Noir, el cantante de la banda de cumbia Ke Personajes, fue arrestado luego de protagonizar una pelea callejera en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

El incidente se registró durante este sábado, pasadas las 20:00 horas, en la avenida Paysandú. De acuerdo a información preliminar, la discusión comenzó cuando el artista bajó de su automóvil portando una manopla e inició una pelea con otro hombre.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia que Noir quedó tendido en el piso y al momento de intentar reincorporarse, fue agredido nuevamente.

Minutos después, al lugar concurrió la policía local, que intervino para evitar que la situación escalara en gravedad. Los agentes de seguridad arrestaron al cantante de Ke Personajes, quien fue esposado y trasladado hasta un vehículo institucional.

La historia continua más abajo

Más sobre Ke Personajes

Ke Personajes

Cabe mencionar que Emmanuel Noir se encontraba acompañado de su novia, Sophia Ramos, al momento de los hechos y la pelea se habría iniciado a raíz de un desencuentro con dos hombres que reconocieron al músico y que comenzaron a tomar fotografías y a grabarlo repentinamente.

“Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarte el respeto, ni a mi o a una mujer, menos pegarle. Por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, sostuvo el cantante a través de su cuenta en Instagram.

Por lo pronto, desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29 se dispuso que se realicen algunas diligencias para poder esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de los involucrados en la pelea callejera.