Saturday Night Live: los 50 años del programa que revolucionó la TV

El lunes se conversan todas las ideas que tengan los guionistas y productores, y el resto de la semana se consagra a la escritura y ejecución de los mejores conceptos. Luego, en las horas previas del sábado, se afinan los detalles y se descartan los sketches que por tiempo no entrarán en la hora y media de show.

Ese frenético método de trabajo es prácticamente el mismo desde hace décadas, pero no deja de resultar intimidante. Todos, novatos y veteranos, conocen el carácter de la tarea y saben que hay que cumplir con una misión casi sagrada: completar un nuevo capítulo de Saturday Night Live y deleitar al público con risas y diversión.

Lorne Michaels, un guionista que había trabajado en programas de televisión y en proyectos de Woody Allen y Lily Tomlin, pero que aún no se consolidaba en la industria, fue la mente que en 1975 concibió un espacio de variedades para llenar la franja nocturna de NBC de los sábados. Nadie tenía cómo anticipar que 50 años después el show no sólo continuaría al aire, sino que Michaels seguiría al mando del buque, como el elemento unificador de sus diferentes temporadas.

Si no fuera por su mano, es probable que Saturday Night Live se hubiera extraviado en la intrascendencia (a lo largo de su historia ha perdido valiosos elementos, desde Eddie Murphy y Tina Fey hasta John Belushi y Gilda Radner). En cambio, parece haber ocurrido todo lo contrario: incluso durante períodos turbulentos de EE.UU., Michaels ha conseguido que los espectadores se reúnan alrededor de la televisión (o el celular, en el último tiempo) para ver al político de turno siendo imitado o para constatar cómo se desenvuelve una gran estrella en una situación de comedia en vivo.

“No puedo imaginar el programa sin él en el timón del capitán. Así que espero que por el bien del programa no se retire”, indica a Culto Mikey Day, integrante actual del show. “Él es como una de las últimas personas en irse de las fiestas. Aún es muy joven e ingenioso y genial, así que definitivamente creo que puede hacer el trabajo por un tiempo más. Espero que lo haga. Nunca se sabe con Lorne. Es muy enigmático en ese sentido”.

Bowen Yang, Mikey Day y Sarah Sherman. Foto: Will Heath/NBC

Hasta hace no mucho, Michaels y compañía mantuvieron en estricta reserva los detalles de la celebración del 50° aniversario. Ese festejo, un especial de tres horas que comenzará este domingo a las 22 horas, tendrá entre sus invitados a Paul McCartney, Robert De Niro, Pedro Pascal, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adam Driver y Miley Cyrus (en Chile se emitirá el viernes 21 a través de Universal+). Es decir, convocará a rostros que han ejercido como anfitriones en ciclos anteriores, como Pascal, quien debutó con éxito en febrero de 2023 y luego volvió en un episodio liderado por Bad Bunny.

Day cree que las figuras que en general mejor funcionan en ese rol son aquellas que se desenvuelven sin prejuicios y sin imaginar la recepción del público. “Cuanto más te preocupas y dices: no sé lo que la gente va a pensar de este sketch en particular, ¿pensarán que estoy haciendo un comentario sobre esto cuando no es así?... Es decir, si lees demasiado entre líneas, eso no origina un buen programa. Creo que los mejores programas y los mejores presentadores simplemente se dejan llevar”, plantea.

A pesar de que los últimos años de la política estadounidense han remecido los cimientos del show (el creador recibió duras críticas cuando en 2015 permitió que Donald Trump fuera anfitrión de un capítulo), la lógica de Lorne Michaels no cambia: reírse no sólo del Partido Republicano, sino que de todo el espectro político. “Estás señalando el absurdo cómico de todo tipo de eventos y personas”, observa Day. “No hay una agenda real en eso. Sólo se trata de comedia. Si eso tiene sentido”.