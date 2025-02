Guns ‘N’ Roses, Tool, Jason Momoa y más se suman al último concierto de Black Sabbath

El evento llamado Back To The Begining se celebrará el 5 de julio, tendrá lugar en el Villa Park en Birmingham, Inglaterra y será la despedida de los escenarios del legendario Ozzy Osbourne.

En un comunicado, el artista comentó que “Es hora de volver al principio… hora de devolverle al lugar donde nací”. Y también agregó: “Qué suerte tengo de poder hacerlo con la ayuda de las personas que amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham para siempre”.

Este 17 de febrero, Ozzy Osbourne anuncio en su cuenta de Instagram, que el concierto contará con la conducción del actor Jason Momoa, y la dirección musical de Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine. Además, se suman a la lista de artistas invitados Rival Sons, Chad Smith (baterista de Red Hot Chili Peppers), Andrew Watt (compositor y productor) y el exMegdaeth, Dave Ellefson (bajista).

Estos se integran a los nombres ya confirmados anteriormente, como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax y Mastodon.

Tom Morello comentó lo siguiente sobre el festival: “Este será el mayor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos”.

El presente de Ozzy Osbourne

La salud de Ozzy Osbourne, quien fue diagnosticado con Parkinson en 2018, ha repercutido en su carrera musical, llevándolo a cancelar numerosos conciertos y a no presentarse en un espectáculo completo desde el 31 de diciembre de 2018, cuando finalizó su gira No More Tours.

De hecho, su esposa, Sharon Osbourne, reveló que la enfermedad ha afectado gravemente sus piernas, al punto de no poder caminar, pero que su voz se mantiene fuerte.

“Es una enfermedad progresiva, no se puede estabilizar. Afecta diferentes partes del cuerpo y ha afectado sus piernas. Pero su voz está tan bien como siempre”, explicó Sharon. A pesar de sus problemas de movilidad, Ozzy, de 76 años, está decidido a presentarse en el evento Back To The Beginning, que marcará su retiro definitivo.

Ozzy Osbourne

El propio cantante también habló sobre su estado de salud en su programa de radio en SiriusXM, donde expresó su resignación y gratitud por seguir con vida. “He llegado a 2025. No puedo caminar, pero, ¿sabes qué pensaba en las fiestas? Me quejo mucho, pero sigo aquí. Hay gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice y no llegó hasta este punto”, comentó el artista.

La última vez que los integrantes originales de la banda tocaron juntos fue en la gira The End, en 2005, que sería su tour de despedida; sin embargo, ahora ya se sabe que su último concierto será el del festival Back To The Begining.

Las ganancias del evento se repartirán entre organizaciones benéficas que se dedican ayudar a niños. Los beneficiados serán Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice.