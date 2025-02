Fact checking a Un Completo Desconocido: qué es real y qué es falso de la biopic de Bob Dylan

*Bob Dylan visitó a Woody Guthrie en Nueva Jersey: verdadero, pero...

Un completo desconocido abre con la llegada del joven Bob Dylan a Nueva York en el frío enero de 1961, pocos días antes de la toma del mando de John F. Kennedy. Determinado, el músico tenía un objetivo claro, conocer al cantautor Woody Guthrie, su ídolo.

Para entonces, Guthrie padecía la enfermedad de Huntington, que le obligaba a permanecer largo tiempo en tratamiento en el Hospital de Nueva Jersey. La película muestra a Dylan (interpretado por Timothée Chalamet) llegando al lugar y tras presentarse, hasta toca la guitarra para él (aunque no hay cómo comprobar que le haya cantado Song to Woody). La escena también sirve de introducción para Pete Seeger (interpretado por Edward Norton), quien acompaña a Guthrie.

Según el detallado libro Bob Dylan, la biografía, de Howard Sounes, el encuentro efectivamente ocurrió, pero no en el hospital. “El domingo 29 de enero, Bob consiguió ver a Woody Guthrie en la casa de Bob y Sidsel Gleason, amigos del cantante que vivían en East Orange (Nueva Jersey)”. Por cierto, no se documenta que Seeger haya estado presente.

Eso sí, la biografía confirma que, tal como se muestra en la película, en aquel encuentro Guthrie le pasó a Dylan una carta en la que se leía la breve, pero contundente frase: “todavía no estoy muerto”. “Era como un talismán para él”, apunta Sounes.

*Bob Dylan escribió Masters of War por la crisis de los misiles: falso

En Un completo desconocido, la contingencia es parte de la trama que fuerza ciertas decisiones de los personajes. Así ocurre cuando en octubre de 1962 se desata la llamada crisis de los misiles; la tensión entre EE.UU. y la URSS por la instalación de plataformas de misiles soviéticos en Cuba.

La película muestra a Dylan escribiendo algunas canciones inspirado por el suceso, además de la tensión en la sociedad ante la inminencia de una guerra atómica a gran escala. Coincide con su período más político, por lo que despacha canciones que se volverán himnos, como A Hard Rain’s A-Gonna Fall y Masters of War.

El detalle, es que en la realidad, esta última canción fue escrita por Dylan como una reflexión algo más pausada. Según Sounes, fue compuesta en algún punto en el invierno boreal entre 1962 y 1963.

Según dijo el propio Dylan en una entrevista con USA Today, en 2001, la canción se inspiró en una suceso anterior. “No es una canción contra la guerra. Habla en contra de lo que Eisenhower llamaba un complejo militar-industrial cuando estaba haciendo su salida de la presidencia".

El evento al que se refería Dylan ocurrió el 17 de enero de 1961, a pocos días de su llegada a Nueva York. Esa día, el presidente Dwight D. Eisenhower, pronunció su discurso de despedida desde el Despacho Oval. “Debemos cuidarnos de que el complejo militar-industrial adquiera una influencia injustificada, ya sea buscada o no”, señaló.

*El primer encuentro de Bob Dylan y Joan Baez en un teatro: verdadero, pero...

Joan Baez (interpretada por Monica Barbaro) entra por primera vez en la película cuando se le ve tocando en el Gerde’s Folk City, en Greenwich Village. Tras ella, Pete Seeger introduce a Bob Dylan, quien sorprende a la audiencia y a la cantante.

“Dylan y Baez eran muy parecidos a los que se muestran en la película. Ella era la estrella más importante. Él la utilizó como trampolín hasta cierto punto. Ella se enamoró de él y él rápidamente siguió adelante”, comenta Howard Sounes a Culto.

Monica Barbaro como Joan Baez y Timothée Chalamet como Bob Dylan en Un completo desconocido

Según Sounes, en esa noche Dylan no estaba tocando solo, como lo muestra el filme. Lo acompañaba el también músico y cantautor Mark Spoelstra, quien conocía a Baez porque habían salido durante su adolescencia en California.

Años después, la misma Joan Baez, una persona clave en la vida del músico, aclaró que ese primer encuentro no fue fortuito, sino que ella fue esa noche al Gerde’s específicamente a ver a Dylan.

“Alguien me dijo: ‘Oh, tienes que bajar y escuchar a este tipo, es increíble’”, le dijo a Rolling Stone en 1983. “Y así fui con mi novio muy, muy celoso, y vimos a este pequeño ser humano desaliñado, de cara pálida y sucio levantarse frente al público y empezar a cantar su Song to Woody. Por supuesto, por dentro me deshice completamente, porque era muy hermoso".

*Al Kooper tocó de casualidad el órgano en Like a Rolling Stone: verdadero

Like a Rolling Stone es una de las canciones claves del período inicial de Dylan. Es la canción que abre Highway 61 Revisited(1965) el primer disco que grabó al completo con una banda electrificada, cuando su nombre ya tenía un peso como un trovador folk.

Para grabar la canción, Dylan convocó a una banda en que sumó a jóvenes talentos, como el prodigioso guitarrista de blues, Mike Bloomfield. “Bloomfield se entendía bien con Bob, que no siempre era el artista más fácil con el que trabajar dado su desagrado por los ensayos y su tendencia a no hablar de lo que estaba haciendo”, explica Sounes.

Por su lado, el productor musical Tom Wilson (que trabajó con Dylan en sus discos The Times They Are a-Changin' , Another Side of Bob Dylan y Bringing It All Back Home) convocó a otro joven talento, el guitarrista Al Kooper, un novato de 21 años. Pero cuando llegó al estudio, notó que Bloomfield era el guitarrista de la sesión.

Tal como muestra la película, en ese momento Kooper notó que había un órgano en el estudio. “Tuvo la cara dura de sentarse y situarse astutamente detrás del órgano Hammond, a pesar de que no sabía tocar el instrumento”, apunta Howard Sounes. “Paul Griffin, que de hecho había sido contratado para tocar el órgano en la sesión, se desplazó al piano”.

Cuando el baterista Bobby Gregg dio el golpe de tambor que abre la canción, se escucha a Kooper tocar la famosa introducción de órgano que quedó en la historia. Según Howard Sounes, al escuchar la grabación, Tom Wilson le comentó a Dylan: “Este tipo (Kooper) no sabe tocar el órgano”. Pero el “bardo de Minnesota” no se anduvo con rodeos: “No me digas quién sabe tocar el órgano y quién no”.

*La molestia del público tradicionalista del folk en Newport por el giro eléctrico de Dylan: verdadero, pero...

El 25 de julio de 1965, Bob Dylan llegó hasta el Festival de Newport, en Rhode Island, donde ya había triunfado en 1963 y 1964 como un trovador folk, con canciones de corte social. Pero en ese año, el músico decidió un giro, y aunque no lo tenía pensado originalmente, se presentó por primera vez con una banda completamente eléctrica.

El momento marca el clímax y los minutos finales de Un completo desconocido. La presentación de Dylan, acompañado por integrantes de la banda de Paul Butterfield, incluyendo a Mike Bloomfield y Al Kooper, fue recibida con hostilidad por el público tradicionalista del folk, que esperaban canciones comprometidas. En cambio, veían a Dylan vestido a la moda, en un cruce con el blues y el rock.

Bob Dylan en Newport, 1965

“Es un momento dramático muy bonito, en términos de la historia. Lo utilicé de forma muy similar en mi libro -apunta Howard Sounes a Culto-. Lo que es realmente sorprendente es que este fue solo el comienzo de la historia de Dylan.

Tal como se muestra en el filme, la historia no confirmada dice que tanto Pete Seeger como Alan Lomax intentaron realmente cortar la conexión de sonido con un hacha. Mientras, en el escenario Dylan y la banda tocaron una destartalada versión de Maggie’s Farm, siguieron con Like a Rolling Stone y cerraron con Phantom Engineer (la que después será It takes a lot to laugh, It takes a train to cry).

Pero la molestia del respetable, según Sounes, tenía varias fuentes. “Unos estaban sencillamente escandalizados porque Bob tocase con un grupo eléctrico en un festival de folk (...) otros estaban molestos por la pésima calidad del sonido. Y otros aún se sintieron defraudados cuando Dylan -la gran estrella de la noche- abandonó el escenario después de haber tocado tan solo tres temas”.

La película muestra que tras salir del escenario, un aturdido Dylan se quedó pensativo. Pero desde la organización le pidieron que saliera a cantar alguna canción con guitarra acústica para calmar al público. Recuperando la calma, Dylan accedió, tomó una guitarra que le alcanzó Johnny Cash y salió a tocar. “Cuando surgió ante las luces y el público vio su guitarra acústica, cantó victoria”, apunta Sounes.

Un completo desconocido llega este 20 de febrero a los cines chilenos.