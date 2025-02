El Mono: cómo es el regreso de Stephen King a la pantalla grande

Stephen King suele sacar historias de cualquier parte, la vida cotidiana es para él una fuente inagotable de recursos y disparadores de ideas. “Quiero escribir acerca de gente común, gente ordinaria, en la mejor manera que sé -dijo en una reciente entrevista con PBS News-. Me interesa qué sucede cuando la gente común de repente es confrontada con algo que es totalmente fuera de su control, algo que es totalmente diferente. Creo que la ‘literatura’ es acerca de gente extraordinaria en situaciones extraordinarias, y lo que yo hago es sobre gente ordinaria en situaciones extraordinarias”.

Una de esos elementos cotidianos son los juguetes, y uno de ellos inspiró un relato publicado en 1980 -la mejor época de King- llamado The monkey (El mono) y que se incluyó en el volumen de cuentos Skeleton Crew (1985). El relato cuenta la historia de los hermanos gemelos Peter y Dennis, quienes encuentran un viejo mono de juguete que pertenecía a su padre. Eso desata una serie de terroríficos hechos, incluyendo unos asesinatos. Como todo en King, siempre hay sangre involucrada.

Escena de El Mono

El mono es la nueva adaptación al cine del trabajo literario de Stephen King. Se trata de un filme escrito y dirigido por el cineasta Osgood Perkins y protagonizada por Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Colin O’Brien, Rohan Campbell y Sarah Levy. En el filme, ambos hermanos fueron rebautizados como Hal y Bill, y según las primeras reseñas, se enmarca en un género de terror-comedia.

La sinopsis publicada por IMDb adelanta: “Cuando los gemelos Bill y Hal encuentran el viejo juguete del mono de su padre, comienzan una serie de muertes espantosas. Los hermanos deciden tirar el juguete y seguir adelante con sus vidas, distanciándose con el paso de los años”.

El filme ya está generando reacciones positivas. En el sitio Rotten Tomatoes, cuenta con un 91% basado en 23 reseñas de los especialistas. Por su lado, Espinof.com señala: “Es una de las mejores películas basadas en la obra de Stephen King. El resultado es extrañamente atemporal, canalizando el espíritu del cine familiar de los 80 solo para pervertirlo, casi como una sátira del típico filme Amblin de suburbia americana, con apuntes sobre la angustia vital contemporánea, con lo que su abyección no sólo está justificada, sino que realza su exploración temática. Cada escena de muerte, aunque espectacular en su exceso, habla sobre la inevitabilidad, la mortalidad y las formas en que el duelo se hace eco a través de generaciones”.

Hipertextual.com indica: “La película es una sucesión de gráficas de muertes espeluznantes, teñidas de un humor macabro. El resultado es una insólita adaptación del cuento corto de Stephen King, que sigue a una herencia maldita a lo largo de las décadas. Una combinación traviesa y tenebrosa que resulta lo mejor de la cinta. De hecho, el punto más interesante de la premisa es la capacidad de Perkins para burlarse de los clichés del cine de terror”.

Aunque la tradicional revista Variety es menos auspiciosa en su crítica: “Es un desastre torpe y descaradamente obvio, sin el destello de interés humano que necesita incluso una película de terror sensacionalista. El tono que Perkins adopta esta vez no es espeluznante ni sutil; es francamente sarcástico, misántropo y directo”.

El mono se estrenará en Chile este 27 de Febrero de 2025.

Carrie y Pennywise reviven

The monkey no será la única adaptación del Rey del Terror en el cine. Recientemente se confirmó que durante el 2025 se rodará la serie Carrie, la primera novela de Stephen King (1974), que será dirigida por Mike Flanagan (El juego de Gerald, Doctor sueño). La serie comenzará sus rodajes en junio de este año, en Vancouver, Canadá y llegará a las pantallas de Amazon Prime Video posiblemente en 2026.

Además, en septiembre de este año se estrenará en Max la serie Welcome to Derry, una precuela del universo de It y que está pensada para tres temporadas. La dirige Andy Muschietti, y tratará sobre el origen de Pennywise, el payaso-monstruo que será personificado por Bill Skarsgård. El sueco fue quien se calzó el traje de Pennywise en las películas de 2017 y 2019. Esto, tras su reciente actuación en Nosferatu, donde interpretó al conde Orlok.

Y como si fuera poco, King publicará un nuevo libro este 2025, se llamará Never flinch, y marca el regreso de su personaje más querido, la detective Holly Gibney. ¿De qué trata? Son dos relatos paralelos. “Cuando el Departamento de Policía de Buckeye City recibe una carta inquietante de alguien que amenaza con ‘matar a trece inocentes y a un culpable’ en ‘un acto de expiación por la muerte innecesaria de un hombre inocente’, la detective Izzy Jaynes no sabe qué pensar ¿Están a punto de ser asesinados catorce ciudadanos en un acto desquiciado de retribución? A medida que avanza la investigación, Izzy se da cuenta de que el autor de la carta va muy en serio, y pide ayuda a su amiga Holly Gibney”, dice la reseña oficial.

Esa es una historia, pero en paralelo se nos aparece otra. “La activista de derechos de las mujeres Kate McKay, polémica y franca, emprende una gira de conferencias por varios estados, atrayendo multitudes de admiradores y detractores. Alguien que se opone vehementemente al mensaje de empoderamiento femenino de Kate la está acechando y saboteando sus eventos. Al principio, nadie resulta herido, pero el acosador se vuelve cada vez más audaz, y Holly es contratada como guardaespaldas de Kate, lo que supone un desafío por tener una empleadora obstinada y un adversario decidido impulsado por la ira y su creencia en su propia justicia”.