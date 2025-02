El acontecido paso de Shakira por Perú y las claves del concierto que mostrará en Chile

Con La fuerte, su sencillo de 2024 junto al productor argentino Bizarrap, arrancó la esperada presentación de Shakira en el Estadio Nacional de Lima la noche de este lunes 17 de febrero. La estrella colombiana, que pasará por Santiago el próximo 2 y 3 de marzo como parte de Las mujeres ya no lloran world tour, había cancelado el primero de sus dos shows programados en la capital del Perú, debido a un problema de salud que obligó a internarla de urgencia.

El primer show, originalmente pactado para el domingo 16 se había suspendido tras recomendación médica, luego de acudir a la Clínica Delgado de la localidad de Mirafores por un malestar abdominal, según se informó. En el lugar, detallaron medios peruanos, estuvo internada cerca de 12 horas, acompañada de su hijo menor y su equipo.

Shakira en su llegada a Perú Foto: Instagram de Shakira

Los rumores respecto a lo que provocó el malestar, apuntaron a que la artista se habría sentido mal tras consumir un ceviche. Pero aquello fue desmentido por Aaron Snaiderman, director creativo de Shakira y encargado de su imagen en redes sociales. “El ceviche me lo comí yo y estaba espectacular”.

Pero la revelación de los datos de la situación médica de la barranquillera, generó una controversia. La clínica debió emitir un comunicado al respecto y detalló que inició una investigación en que pudo identificar al responsable de la filtración. “El incidente ocurrido ayer, en el que se filtró información confidencial de uno de nuestros pacientes, no representa en absoluto la ética profesional que rige nuestra institución. Lamentamos profundamente lo sucedido y reiteramos nuestra tolerancia cero contra todo acto que vulnere la información personal de nuestros pacientes”, detallaron.

La mañana del 17, Shakira fue dada de alta y se trasladó al hotel donde se había hospedado. Horas después, publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a sus fans. “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza, los quiero con el alma”.

Fans de Shakira apostados en la Clínica Delgado, de Lima. FOTO: REUTERS/Sebastian Castaneda

Además, la cantante confirmó que sí se presentaría al show que tenía agendado para ese día, el que originalmente era el segundo de los que iba a presentar en el Perú. El primero, el que se debió cancelar, fue reprogramado para el sábado 15 de noviembre de 2025. Por ello, desde temprano eran visibles las filas de fanáticos apostados en el coliseo deportivo, y no pocos hasta pasaron la noche en el lugar.

Cómo fue el concierto de Shakira en Lima

Tras superar el problema de salud, Shakira apareció en el escenario montado en la cancha del estadio Nacional de Lima, a las 20.30 horas, con 15 minutos de retraso. El aplauso fue atronador, con la carga emocional que le había impregnado todo lo sucedido.

Aunque el set está cargado a los temas su más reciente álbum Las mujeres ya no lloran (2024), de todas formas hay algunas sorpresas. Varias de las canciones están trabajadas como breves mixes, así pasa la sorprendente mezcla entre Las de la intuición con el hit Estoy aquí, del célebre álbum Pies descalzos (1995). Una dinámica similar le sigue con Empire e Inevitable.

Los habituales vendedores de merch antes del show de Shakira en Lima FOTO REUTERS/Sebastian Castaneda

Por cierto, hay temas más recientes; pasan Te felicito (donde la cantante interactúa con un bailarín disfrazado de robot), el hit TQG (que popularizó con Karol G), Acróstico, Montonía, entre otros. Otro momento clave es cuando canta tres de sus hits del muevo mileno como si fuera una sola gran pieza; pasan Copa vacía (antecedida por una imagen CGI en que Shakira se ve como una sirena), La bicicleta y La tortura. También repasa el hit Chantaje (el que originalmente popularizó junto a Maluma), con una relectura en clave de salsa.

Por cierto, Shakira se dio un momento para referirse a lo que le sucedió durante su estadía en Lima. “De las caídas nadie se salva, pero si algo que he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Y nosotras, después de cada caída, nos levantamos un poco más sabias. (...) Si queremos llorar, lloramos. Y si no queremos llorar, facturamos”, señaló.

Foto: Instagram de Shakira

En su tramo final, el show pasa por algunos momentos claves; interpreta Pies descalzos, sueños blancos antecedida por un video que repasa aquellos años iniciales (se hacen guiños a temas como ¿Dónde estás corazón?, Vuelve y Estoy aquí). El cierre es con Waka Waka, aquel sencillo compuesto con ocasión de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Para el bis la colombiana deja dos temas más encendidos, Loba y la afamada BZRP Music Sessions #53, la misma en que sentencia que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. En total, 23 canciones, más menos en la media de lo que ido mostrando hasta ahora (en Río de Janeiro fueron 25 y en São Paulo, 24) para un set de casi dos horas y media.

En esta gira, que arrancó en Río de Janeiro el pasado 11 de febrero, Shakira ha incluido por primera vez en su set de directo canciones como Copa Vacía, Monotonía, Addicted to You, Soltera y Ultima. Luego de su show en Lima, vienen cuatro shows en Colombia, los dos en Santiago, dos en Buenos Aires, 10 en México y cierra este primer tramo latino en República Dominicana el próximo 2 de abril. Luego le sigue el tramo de Norteamérica, coincidiendo con el verano boreal.