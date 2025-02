¿Por qué Chayanne no vuelve al Festival de Viña? El motivo que lo habría alejado del certamen

Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, es uno de los artistas más queridos en Chile. Ello quedó demostrado en las ocho fechas para el Movistar Arena que se agotaron casi al instante de ponerse en venta, las que están distribuidas entre agosto y septiembre de este año.

El puertorriqueño ha estado en siete ocasiones sobre el escenario del Festival de Viña del Mar. Su debut fue en 1988, para más tarde regresar en 1991, 1998, 2000, 2002, 2008 y por último en el 2011, en lo que fue la primera edición en que Chilevisión organizó del Festival de Viña.

La Quinta Vergara ha sido testigo del talento y carisma de Chayanne. Su primera presentación en 1988 marcó el inicio de una relación especial con el público chileno y latinoamericano. Las siete presentaciones han sido un testimonio de su evolución artística y su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios en la industria musical. A pesar del paso del tiempo, su energía en el escenario y su pasión por la música siguen intactas, lo que le ha permitido mantener una base de seguidores y seguir vigente tanto en Chile como en otros países.

Chayanne en el Festival de Viña (1988)

Sin embargo, ya han pasado 14 años desde que el intérprete de Atado a tu amor no ha vuelto a ser parte del Festival de Viña. De hecho, fue fuertemente vinculado con la edición de este 2025 y existieron mucha versiones que apuntaban a negociaciones y un eventual retorno; pero el artista en su cuenta oficial de Instagram salió a desmentir estos rumores.

“En vista del gran interés que se ha presentado en los últimos días respecto a la participación de Chayanne en Viña 2025, informamos que Chayanne se encuentra cumpliendo con su gira Bailemos otra vez y que, por lo tanto, no se presentará en ese prestigioso Festival”, escribió el equipo de prensa del puertorriqueño.

¿Por qué Chayanne no viene a Viña?

Recientemente, Daniel Merino y Rodrigo Norambuena, directores del certamen por parte de la alianza de Bizarro y Mega, conversaron con Culto sobre diversos temas en torno al Festival de Viña. Durante la entrevista se llegó al asunto de Chayanne y el por qué ha estado ausente durante tanto tiempo.

Esto fue lo que dijo Merino: “O sea, Chayanne, todo Chile lo ama. Pero los medios, cuando vino la última vez a Viña, si tú buscas Chayanne en Google, te aparecen críticas por todos lados. Y eso hace que un artista piense dos veces antes de venir. Porque, ¿qué incentivo tendría Chayanne de venir al Festival de Viña para que pase otra vez lo mismo? Que lo critiquen por el playback, por esto o por lo otro. Si va al Movistar Arena y hace diez arenas, ¿cuál es el incentivo para él? Ninguno. Yo creo que todos debemos cuidar a los artistas cuando vienen y entender en el contexto que vienen Por supuesto que un artista que baila y canta al mismo tiempo va a hacer playback”.

FOTO: DEDVI MISSENE

Luego siguió; “Nosotros hablamos con Chayanne no solamente este año, hemos hablado los últimos tres años. Él nunca ha dicho que no viene por las críticas. Es una conclusión mía y me hago cargo. Porque hemos tenido conversaciones muy largas respecto a eso. En un mundo tan digital como el de hoy, cualquiera puede hacer una crítica y ser maleducado, incluso sin rostro. Eso hace que los artistas piensen dos veces si quieren estar o no”.

Efectivamente, las últimas veces que el hombre de Tu pirata soy yo ha pasado por el evento ha sido cuestionado por el uso de técnicas como el playback, sobre todo a la hora de bailar y de canciones con más dinámica. Según se desprende de las palabras de los organizadores, esa puede ser la razón que lo hayan hecho dar un paso al costado y priorizar sus presentaciones en Santiago.

Merino concluye que es algo común a otros artistas: prefieren que el público se quede con el recuerdo de su show de hace 20 años que con un espectáculo presente que puede ser más agotador y demandante.

“El tiempo pasa. Inevitablemente pasa. Y eso hace que los artistas ya no quieran estar expuestos como antes, ya no quieran estar sujetos a ensayos larguísimos de tantas horas, y eso también hace que la decisión sea un ‘no’ a Viña. Eso pasa hoy día con un Juan Luis Guerra. Y probablemente pasaría con un Miguel Bosé. Para un show de una hora, hay por lo menos quince días de ensayo fuera de la Quinta”, acota Merino.

Después cierra: “Hoy hay artistas que te dicen ´¿sabes qué? Prefiero no ir’. Muchos no quieren dar un show distinto a lo de la última vez. Hay artistas que no vienen hace 20 años y prefieren que la gente los recuerde por el show que dieron hace 20 años. Aquí no se trata sólo de dinero. Se trata de exposición también, que es enorme”.