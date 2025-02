De Sábados Gigantes al Festival de Viña y su trágica muerte: Gervasio y su relación con Chile

Nacido como José Gervasio Viera Rodríguez y conocido simplemente como Gervasio en Chile, llegó a la capital a fines de los años 60, motivado a emprender una carrera musical.

Comenzó su carrera en el país cantando en clubes nocturnos, y pasado un tiempo, llegó a participar en el programa Sábado Gigante de Don Francisco, donde ganó un premio con su canción La Mujer Esdrújula.

Al mismo tiempo, otros éxito como La Azafata me Mira circulaba por las radios del país.

Decidió dejar Chile por un tiempo y se fue rumbo a Argentina, país donde se instaló para reemplazar la voz de Enrique Quique Villanueva, en el grupo Los Náufragos, donde tuvo éxito con la canción Linda Chiquilina.

Se casó en el país trasandino, tuvo hijos y abandonó la música. Pero esto no fue definitivo. Luego de estar varios años asentado en Argentina decidió volver a Chile en 1982.

En un evento que iba en beneficio de los afectados por el temporal de Santiago de 1982, conoció a la modelo Mónica Aguirre, quién después se convertiría en su esposa.

Gervasio y Mónica tuvieron cuatro hijos en común: Yanara, Nahuel, Lincoyán y Millaray; siendo la última, conocida en Chile por ser presentadora de televisión, actriz. Además durante el último año ha incursionado en la música, igual que su padre.

“Se ha pronunciado el rico junto al pobre / con sus necesidades y temores / juntos van de la mano al juicio eterno / con un ojo cerrado y otro abierto”, decía la letra de Alma, corazón y Pan canción con la que representó en 1983 a Uruguay en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar, resultando ganador.

En 1984 participó en el concurso Una canción para el invierno de Martes 13, el programa de televisión de Canal 13 con su canción Tiempo de Muñecas.

En 1986 volvería al mismo programa donde concursó en otra categoría. Allí presentó Con una Pala y un Sombrero, uno de sus temas más trascendentales, el que fue dedicado a su padre quien ya había fallecido de cáncer pulmonar. “Ojalá que cuando mires a tu alrededor / No notes que la vida se te fue / Que a la hora de tu hora, no me dejen ver / El paso de los años en tu piel /Y ojalá que en el momento del adiós /Me recuerdes como te recuerdo yo”.

En 1984, el uruguayo fue acusado por una joven de 20 años por el delito de intento de violación. El cantante atribuyó esta acusación a un movimiento de venganza política. Meses después la causa fue sobreseída.

En 1986 y 1988 fue acusado nuevamente. Fue absuelto por falta de pruebas. Pero lo acusaron de abuso sexual por cuarta vez en 1990.

Los enigmas de su muerte

El músico falleció en 1990, tan solo dos días antes de presentarse a esclarecer su situación frente a un juez por la acusación de abuso sexual que mantenía.

Su cuerpo fue encontrado colgado en una viga de una casa abandonada en Talagante. Su muerte se catalogó como un suicidio por ahorcamiento.

En 2013, tras inexactitudes en su muerte, se reabrió la investigación de la muerte del cantautor. En 2015, el perito forense Luis Ravanal reveló la ausencia de heridas típicas del ahorcamiento en su cuerpo, como fracturas de hueso en la faringe.

Hoy 17 de febrero de 2025, Radio ADN confirmó que la causa de muerte de Gervasio es homicidio, descartando la catalogación inicial de suicidio.