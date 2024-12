Never Flinch: todo lo que sabemos de la nueva novela de Stephen King

A veces los escritores suelen volver sobre algunos personajes, un poco porque le llaman la atención, un poco porque quieren saber a dónde los llevan, otras veces por cariño. Stephen King no es la excepción y por estos días lo acompaña la detective Holly Gibney, quien ya ha aparecido en 6 de sus libros, y fue la protagonista de su última novela, titulada justamente Holly (Plaza & Janés, 2023). Pero Holly está de vuelta en la nueva novela del Rey del terror, que se llama Never Flinch.

Anunciada hace pocos días, se trata de lo nuevo del prolífico escritor de Maine, quien este año estuvo en los escaparates nacionales con el volumen de relatos Si te gusta la oscuridad, demostrando que a sus 77 años sigue plenamente vigente.

Foto: Stephen King.

¿De qué trata Never Flinch? Son dos relatos paralelos. “Cuando el Departamento de Policía de Buckeye City recibe una carta inquietante de alguien que amenaza con ‘matar a trece inocentes y a un culpable’ en ‘un acto de expiación por la muerte innecesaria de un hombre inocente’, la detective Izzy Jaynes no sabe qué pensar ¿Están a punto de ser asesinados catorce ciudadanos en un acto desquiciado de retribución? A medida que avanza la investigación, Izzy se da cuenta de que el autor de la carta va muy en serio, y pide ayuda a su amiga Holly Gibney”, dice la reseña oficial.

Esa es una historia, pero en paralelo se nos aparece otra. “La activista de derechos de las mujeres Kate McKay, polémica y franca, emprende una gira de conferencias por varios estados, atrayendo multitudes de admiradores y detractores. Alguien que se opone vehementemente al mensaje de empoderamiento femenino de Kate la está acechando y saboteando sus eventos. Al principio, nadie resulta herido, pero el acosador se vuelve cada vez más audaz, y Holly es contratada como guardaespaldas de Kate, lo que supone un desafío por tener una empleadora obstinada y un adversario decidido impulsado por la ira y su creencia en su propia justicia”.

El misterio de Salem’s lot toma cuerpo: hay fecha, streaming, primeras imágenes (y opinión de Stephen King)

Así vamos leyendo cómo se arma este puzzle. “Las dos tramas eventualmente confluyen en una sola. Se conectan cerca del final de libro. Es un libro sin ningún tipo de aspecto fantástico, entra a la categoría thriller”, dice a Culto el argentino Ariel Bosi, acaso uno de los mayores expertos en la obra de King, autor del libro Todo sobre Stephen King (2018), administrador de la cuenta de Instagram @todostephenking, y del canal de YouTube El mundo de Stephen King.

“Stephen King no escribe novelas ambientadas en la antigüedad, en otros planetas, o en un futuro distante, y en casi todas sus obras los/as protagonistas son personas de clase media lidiando con los mismos miedos y ansiedades que tenemos día a día -nos dijo Bosi en 2023-. Sus obras son un reflejo de la vida occidental en la segunda mitad del siglo XX y este primer cuarto al que estamos llegando del siglo XXI, y la política siempre estuvo presente. En los ‘70 tuvimos a la política con un papel central en La Zona Muerta, por ejemplo”.

Como decíamos, Holly Gibney ya tuvo apariciones en los títulos anteriores de King. En concreto, en la saga del detective Bill Hodges, donde incursionó en la novela negra: Mr. Mercedes (2014), Finders Keepers (2015) y Fin de guardia (2016). También apareció en El visitante (2018) y La sangre manda (2020). En ellos, vimos cómo Holly pasó de ser una tímida aprendiz a convertirse en una detective hecha y derecha.

Desde entonces King declaraba que Gibney se había convertido en un personaje importante para él. Lo anotó él mismo al final de La sangre manda: “Adoro a Holly. Así de sencillo. En principio debía ser un personaje secundario en Mr. Mercedes, no más que un extra estrafalario. Pero me robó el corazón (y casi me robó el libro). Siempre siento curiosidad por saber qué está haciendo y cómo le van las cosas. Cuando vuelvo a ella, veo con alivio que todavía toma su Lexapro y sigue sin fumar”.

El volumen tendrá cerca de 480 páginas y se publicará en 2025 en castellano, incluido Chile. Por ahora, solo queda esperar a leer lo nuevo del Rey del Terror.