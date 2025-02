Bob Dylan después del Nobel: los últimos años de un creador incansable

Cada cierto tiempo, la coyuntura hace que Bob Dylan (83) abandone el segundo plano y el confort de su residencia en la soleada Malibú (California) para pasar al centro. Ahora se vuelve a hablar de él por efecto de la biopic Un completo desconocido, con Timothée Chalamet en el rol del bardo de Minnesota, donde se rescatan los fundamentales primeros años de su carrera y que se estrena este jueves 20 de febrero en Chile.

En sus últimos años, Dylan ha seguido en boga. En 2016 sorprendió al ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, honor que recibió a su manera, sin asistir a la ceremonia de entrega. Su discurso fue leído por la embajadora de Estados Unidos en Suecia. La medalla y el diploma le fueron entregados de manera privada.

En su discurso de aceptación, habló sobre la dimensión creativa, aquel combustible que lo mantiene inquieto hasta hoy. “Como Shakespeare, yo también estoy a menudo ocupado en la búsqueda de mis esfuerzos creativos y tratando con todos los aspectos de los asuntos mundanos de la vida. ‘¿Quiénes son los mejores músicos para estas canciones?‘, ’¿Estoy grabando en el estudio correcto?' ‘¿Esta canción está en la clave correcta?' Algunas cosas nunca cambian, incluso en 400 años. Ni una sola vez he tenido tiempo de preguntarme: ‘¿Son mis canciones literatura?‘. Por lo tanto, doy las gracias a la Academia Sueca, por tomarse el tiempo para considerar esa misma pregunta y, en última instancia, proporcionar una respuesta tan maravillosa".

Bob Dylan

Cuatro años después, Dylan volvió a publicar un álbum con canciones originales. El muy celebrado y aplaudido Rough and Rowdy Ways. Gracias a los singles Murder Most Foul, I Contain Multitudes y False Prophet volvió a las páginas musicales.

The Daily Telegraph señaló que el disco “es un viaje largo y magnífico para sus admiradores más leales...El viejo y sabio poeta sabio ha levantado un caldero críptico de verdades y pistas, filosofía, mitos y magia”. Por su lado, el señero The New York Times, señaló que las canciones son “a partes iguales, angustiadas por la muerte y cascarrabias”, rivalizando con “la convicción sombría y el humor negro de sus álbumes Time Out of Mind (1997) y “Love and Theft” (2001)“. Un acierto pleno, que le valió el número 2 en el Billboard 200​.

Bob Dylan

Pero el viejo Bob no se quedó quieto y volvió a escribir un libro. Desde el interesante volumen de memorias Crónicas I (Malpaso) publicado en 2004, Dylan no había publicado ningún volumen, y en 2023 llegó la hora de Filosofía de la canción moderna (Anagrama), donde comenta canciones clásicas del repertorio popular de su país.

Haciendo gala de un estilo de escritura sumamente suelto, Dylan va recorriendo canciones de una en una, y en ellas anota reflexiones lúcidas, inteligentes y precisas. No pretende hacer una guía especializada ni académica, sino un relato libre de cada tema. Lo hace como si estuviera en un bar tomándose un whisky (como el Heaven’s Door, del cual es propietario) y hablándole a los parroquianos. La selección, por supuesto, tiene preeminencia de música de los Estados Unidos, y se asienta en temas tradicionales no tan conocidos en esta parte del mundo, matizados con alguno que otro hit.

Así, pasan temas como Viva las Vegas (1964), de Elvis; Detroit City, de Bobby Bare (1963); Take me from this garden of evil, de Jimmy Wages (1956); Poor little fool, de Ricky Nelson (1958); Whiffenpoof song, de Bing Crosby (1947); El paso, de Marty Robbins (1959); I got a woman, de Ray Charles (1954); Blue moon, de Dean Martin (1964); y hasta Volare (Nel blu, dipinto di blu), del italiano Domenico Modugno (1958).

Bob Dylan regresa con The Band: publica registro de un tour de 1974

No ha sido lo último. En 2024, Dylan volvió a las tiendas de discos con un lanzamiento monumental, se trata del box set Bob Dylan - The 1974 Live Recordings, que registra toda la gira de retorno que Dylan hizo con The Band, en 1974.

La gira tuvo 30 conciertos. Comenzó el 3 de enero de 1974 en el estadio de Chicago y duró 42 días. Fue un rotundo éxito económico y de crítica, y dio lugar al insondable álbum en vivo Before the Flood, lanzado en junio de 1974. Durante la gira, Dylan y The Band interpretaron tanto clásicos del repertorio de Dylan como canciones del propio catálogo de The Band. Es por ello, que en Before the Flood, encontramos versiones de por ejemplo, I Shall Be Released, o The Weight, junto a los himnos como Like a Rolling Stone, Ballad of a Thin Man o la infaltable Blowin’ in the Wind.

Pero en esas grabaciones quedó mucho material afuera. Ahora, el gran público podrá escucharlas gracias al colosal box set de 27 CDs de registran al completo la gira con The Band. 431 canciones, 417 de las cuales son inéditas, así como notas escritas por la periodista y crítica musical Elizabeth Nelson. De la enorme lista de canciones, 133 canciones han sido mezcladas recientemente a partir de las cintas originales de 16 pistas.

¿Cuál será el próximo paso de Dylan? Por ahora, es un misterio, pero con Un completo desconocido tendremos Dylan para rato.