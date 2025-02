Mon Laferte: “Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mío”

En medio de los cuestionamientos a la exposición Te amo. Mon Laferte Visual en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), la cantante y artista Mon Laferte publicó un video, en el cual hace una narración de las dificultades de su vida, sumado a reflexiones sobre qué es ser artista y cómo se merece un lugar en la escena artística.

“¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná (sic), pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso, ¿se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta”, escribió y narró la chilena en un registro compartido en Instagram.

La polémica inició con una carta firmada por más de 500 artistas visuales, quienes denuncian ser desplazados por “figuras del espectáculo” como Mon Laferte, en exposiciones, museos y galerías. A raíz de ello, diversas voces han salido a reafirmar esa postura; o bien a defender el lugar de Mon Laferte en importantes espacios culturales, como el mismo PCdV a través de una declaración pública y la curadora de su exposición, Beatriz Bustos, en conversación con Culto.

En el video, difundido este miércoles 19 de febrero, la cantante narra su compleja infancia marcada por abusos sexuales y excesos como el cigarro y las drogas. “Estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico”.

Mientras en el video corren imágenes de sus obras visuales, la música cuenta su llegada a Rojo, fama contrafama y el acoso sistemático que allí sufrió. “Me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de puta sin talento, me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui”.

Continúa el relato biográfico con su llegada a México, donde dice haber vivido “los años más difíciles del crimen organizado”. Asimismo, reveló que tuvo cáncer a la tiroides, que la operaron en el sistema público de salud y quedó con una parálisis fácil que le impidió cantar. “Tuve que aprender a cantar de nuevo”.

Habló de su depresión, del alcoholismo y sus intentos de suicidio. “He sido una mujer muy triste, realmente muy triste y lo único que sé hacer es trabajar. Pero saben lo que también hice durante todo este tiempo: yo pinté, y pinté, y bordé y lloré mientras pintaba, mientras la música me daba para comer la pintura me salvaba de toda la mierda que tuve que pasar. Fui a un museo por primera vez en México a los 30 años, antes de eso no conocía nada de ese mundo, yo lo veía lejos, sentía que no pertenecía”.

Las declaraciones de Mon Laferte sobre su obra visual

El nombre de Mon Laferte apareció mencionado en la carta como un ejemplo de cómo “figuras del espectáculo” eran “privilegiadas” por su fama en el acceso de los recintos. Al respecto, la artista de Amor completo había guardado silencio, hasta ahora.

“Tengo 8 discos publicados, más de mil obras como artista plástica, pero hasta el día de hoy me siento como una intrusa. Es verdad que hoy tengo un lugar privilegiado, me volví una burguesa, una nueva rica y sé que no pertenezco y nunca voy a pertenecer porque yo siempre voy a ser una flaite y ahora una flaite famosa”, narra en el video.

“Entonces pienso, yo jamás podría haberme formado en ese cola imaginaria porque antes de mí estaban los académicos, los que sí saben pintar ¿y saben? Yo les encuentro razón de todo lo que dicen de mí, yo a veces dudo y dudo de todo lo que hago, aveces pienso que todo mi arte es una mierda, y no solo dudo como artista, dudo de mí también como mamá, dudo de todoporque siempre me dijeron que no valía y yo me la creí.Pero avanzo igual, porque lo único que sé hacer es trabajar y amar, amar el arte como lo único que me ha salvado la vida (sic)”, escribió.

“Y ese miedo que me dice que no soy suficiente, ese casi siempre viene empujado por el ego, y ese a mí no me la va ganar.Yo no tengo nada que perder, todo para mí ha sido ganancia porque yo le gané a la vida. Quiero que sepan que con humildad comparto mi arte, lo hago con el respeto que merece mi oficio.No soy mejor que nadie, el arte es subjetivo dicen, pero todo lo que yo hago me sale de los ovarios, de lo más primitivo. Yo soy un animal, una tora, una yegua como Lemebel. Siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, decía la Violeta. Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mio. Aquí tienen mi historia y ¿saben qué? si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo (sic)”, declaró para cerrar.