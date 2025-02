Los Bunkers protagonizan el primer cortometraje publicitario entre una banda chilena y una marca automotriz

La icónica banda chilena Los Bunkers y Hyundai han reportado un importante hecho en la publicidad nacional con el estreno del primer cortometraje protagonizado por un grupo musical chileno en alianza con una marca de autos.

El proyecto, titulado Emoción que nos une, comenzó hace un año con una serie de comerciales que ahora se consolidan en una única pieza audiovisual. La historia sigue el recorrido del grupo desde su natal Concepción hasta Viña del Mar, acompañados por emblemáticos modelos de Hyundai como el All New Santa Fe. En la segunda parte, el protagonismo recayó en Cancamusa, ahora baterista de la banda, quien recorre distintos lugares en un New i20 en busca de inspiración para su nueva etapa musical, con el tema Garza de fondo.

En el más reciente episodio, lanzado el 14 de febrero, la banda aparece disfrutando un viaje a bordo del Nuevo Tucson Híbrido, culminando con una presentación en vivo de una versión especial de Llueve sobre la ciudad, combinando su sonido original con un estilo acústico, como lo vimos en el MTV Unplugged.

Ahora, con el estreno de la tercera parte, se revela cómo los distintos episodios se enlazan, mostrando los momentos que conectan cada historia. En esta entrega, una llamada de Gonzalo López, junto con los hermanos Mauricio y Francisco Durán, motiva a la banda a reunirse en una nueva travesía. Mientras tanto, Álvaro López y Cancamusa reviven recuerdos y deciden continuar su camino hasta reencontrarse con sus compañeros.

El cortometraje completo ya está disponible en un sitio web especial de Hyundai. “Los Bunkers se han convertido en un ícono de la música chilena y, al igual que Hyundai, han sabido reinventarse sin perder su esencia”, destacaron desde la compañía en un comunicado.

Mira Los Bunkers x Hyundai - Parte IV a continuación