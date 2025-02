Bacilos en su regreso al Festival de Viña: “Somos mucho más chilenos que antes”

Alguna vez, Jorge Villamizar llegó hasta las Torres del Paine, en la Región de Magallanes. Entre todas las veces que ha tocado en el país junto a su banda, Bacilos, se dio un tiempo para recorrer otros puntos, sin la presión de una gira.

“Nosotros hemos tocado en muchos festivales en el sur de Chile, lo más al sur que hemos tocado es en Puerto Montt. Después me fui en un auto a Punta Arenas, a ver los glaciales -dice el músico colombiano a Culto vía Zoom-. Estuve en los Torres del Paine, después me tomé un whisky con el hielo del glacial”.

Esta vez, ni Villamizar ni su compañero André Lopes, tendrán que recorrer kilómetros. Les bastará poco más de una hora para llegar a Viña del Mar, donde se presentarán la primera noche del Festival este domingo 23 de febrero, junto a Marc Anthony y el comediante George Harris, la que bien puede llamarse la “noche Miami” del evento.

“George (Harris) es un conocido con el que tenemos buena onda, un venezolano maravilloso, con el que es increíble compartir en estos momentos tan duros. Y Marc, obviamente es un ícono latinoamericano, así que es buenísimo compartir con ellos”, apuntan.

El ahora dúo ha estado en dos ocasiones en el Festival, en 2004 y en 2007, de hecho esta última marcó el quiebre del grupo, hasta su reencuentro posterior en 2017. “Para Bacilos, Viña es parte de nuestra historia, ha marcado momentos muy importantes de nuestra carrera -apunta Villamizar-. Y hemos recorrido mucho Chile, hemos tocado por todos lados, además es uno de los escenarios o el más importante de América Latina, entonces es obvio que tenemos que estar ahí”.

-¿Cuán diferente es el Bacilos que veremos ahora, respecto al que ya estuvo en Viña?

AL: Han pasado muchos años. Estamos más maduros, estamos más tranquilos. Creo que disfrutamos mucho más del escenario de que lo que disfrutábamos antes. Antes era todo muy rápido, pasaba una velocidad increíble. Ahora sí estamos más tranquilos. Creo que somos mucho más chilenos que antes, de tantas veces que hemos estado por ahí, conocemos muy bien el país, el país nos conoce mucho mejor. Sabemos que hay una nueva generación de fans que nos acompañan de una manera muy intensa y muy cariñosa. Son nuevos días donde se disfruta de las mismas canciones de una manera diferente, pero también de lo nuevo que hacemos. Hay una conexión muy fuerte.

Entre lo nuevo de Bacilos, está su más reciente sencillo, Las notas de mi psicóloga, publicado a fines de 2024. Un tema que salió casi de casualidad durante una sesión de escritura en Buenos Aires. “Se compuso con un amigo que se llama Sandro Puente -explica Villamizar-. Estábamos componiendo otra cosa y nos pusimos a pensar cómo serán las notas de una psicóloga, obviamente con un porteño, la ciudad con más psicólogos per cápita del mundo. Así que paramos la que estamos escribiendo y nos pusimos a escribir esta. Era como una especie de ballenato y después se fue por otro lado”.

-¿No hubo también alguna reflexión sobre la salud mental?

JV: Bueno, en un momento dado, cuando presenté la canción al equipo de trabajo, alguien dijo: No, pero es que en Latinoamérica hablar del psicólogo, especialmente un hombre, es algo que no...Y no, al revés, hay que hablar de esto, la salud mental no es un chiste. Es importante y cada vez en este mundo moderno que vivimos en unas condiciones totalmente inhumanas. Por más dinero que tengas, nos vamos alejando del animal que somos y nos vamos enfermando de una cantidad de cosas. Está divertido poner el tema sobre la mesa.

-En 2024 publicaron su más reciente disco, Pequeños Romances. Entiendo que es un disco que es totalmente tocado, no hay ni pistas ni computador, o sea, absolutamente al viejo estilo ¿por qué esa decisión?

AL: Tiene mucho que ver con el primer disco de Bacilos, con Tabaco y Chanel y todo eso. Nos sentimos cómodos haciendo eso. Podemos hacerlo porque tenemos una banda increíble que nos acompaña hace años. Tuvimos la oportunidad de tener a Pedro Alfonso en el violín, que grabó los violines de Tabaco y Chanel y todas las cuerdas en la historia de Bacilos. Nos gusta tocar en vivo, así que decidimos hacer ese disco utilizando a Bacilos como una referencia para nosotros mismos. Así que nos fuimos a un tremendo estudio en Miami, donde tienes la posibilidad de grabar a varios músicos a la vez. Nos juntamos ahí, ensayamos las canciones, sonaban como Bacilos y las grabamos.

Bacilos

-A diferencia de cuando comenzaron ¿cómo ven hoy el momento de la música latina, con el auge que han tenido, por ejemplo, figuras como Bad Bunny?¿sienten que hay un mayor interés?

AL: Sí, claro. La música latina, en los últimos 10 años, han dominado el mundo, el dembow, el trap, están reinando por todo el mundo, desde Asia a Latinoamérica. Es una música muy importante hoy en día en todo el mundo y ha influenciado muchos artistas que no son del género, de manera positiva. Y hay tremendos artistas. Es una buena representación de quién somos los latinoamericanos hoy día; lo que escucha la gente y lo que canta la gente, la manera que habla la gente en Latinoamérica.

-Los últimos discos de gente como Bad Bunny, como Rauw Alejandro han estado marcados por ritmos como la salsa también...

JV: Claro, ellos fueron influenciados también por esos clásicos, la salsa, la bachata, el merengue, y eso vuelve, porque hace parte de quién somos. Entonces, la gente sigue bailando salsa y los jóvenes que solo estaban escuchando reggaetón dicen ¡guau! esto es algo que escuchaban mis papás, pero se puede bailar y ahora con la estampa de Bad Bunny, más que nunca, yo puedo escuchar salsa y disfrutarla. Entonces, es un ciclo de regreso de buenas referencias.

-¿Qué escuchan ustedes ahora, a todo esto?

JV: Tengo un tornamesa en mi casa en Bogotá. Estaba ahí comprando clásicos, Thelonious Monk, Siembra, Miles Davis, etc. Heredé una colección de discos de música clásica de mi abuelo, muy buena. Entonces, estaba escuchando ahí Chopin, francamente, eso es lo que estaba escuchando la última semana. Eso ha sido súperinteresante. De los más jóvenes, quiero resaltar a Carin León, que todo lo que está haciendo es increíble, y a Camilo, que me parece un compositor muy interesante.

AL: En Navidad, en la casa, también estuvimos disfrutando de los vinilos, nos encontramos con una caja de vinilos viejos por ahí, así que escuchamos desde David Bowie a Supertramp. A mi hija le encanta el jazz, entonces ella siempre está tirando los discos de jazz que tiene en su habitación en la sala para que todos escuchemos.

-Y sus hijos ¿escuchan a Bacilos?¿cómo es la relación con su música?

AL: Sí, muy positiva. Les gusta y van entendiéndolo.

JV: Mi hijo de 14 era hip hop, hip hop, hip hop. Y un día, hace poco, me dice: papá, me gusta la salsa. Y yo: ¿Qué? ponme Mark Anthony, me dice. Y ahí le comencé a mostrar salsa. Yo creo que está comenzando a descubrir su identidad latina a través de lo que más suena en Miami, porque Miami es una ciudad muy cubana, muy caribeña. Y me sorprendió que se ha metido por la salsa. Él sabe quién es Bad Bunny, pero no te digo que porque Bad Bunny hizo salsa a él le empezó a gustar, no, me pidió Marc Anthony, Celia Cruz. O sea, nos fuimos de verdad por la salsa.

Bacilos se presentará en el Festival de Viña en su jornada inaugural, el domingo 23 de febrero.