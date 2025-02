Myriam Hernández en la previa a Viña: “Hay momentos difíciles, donde se aprende mucho y te vuelves a levantar”

En la conferencia de prensa previa a su presentación en el Festival de Viña 2025, Myriam Hernández compartió sus expectativas y emociones sobre su regreso al escenario de la Quinta Vergara. La destacada cantante chilena, reconocida por éxitos como El hombre que yo amo y Herida, se presentará el 24 de febrero, inaugurando la segunda noche del certamen.

Antes de iniciar, le hicieron un homenaje por sus 35 años de trayectoria artística, con un cuadro que la destacaba como una figura trascendental de la música en nuestro idioma.

La artista mencionó la importancia de este retorno, especialmente considerando que su última actuación en Viña fue en 2023, cuando fue invitada por Karol G, donde se sintió muy emocionada por cumplir el sueño de la colombiana y cantar juntas en la Quinta Vergara.

También reflexionó sobre su trayectoria y el impacto que ha tenido en la música latina, mencionando sus próximas giras internacionales y habló de sus nuevas canciones. Durante la conferencia mencionó que para ella es importante no abandonar la esencia de su estilo, siempre está innovando con nuevos sonidos pero manteniendo la balada como eje principal.

“Yo quise ir contra la corriente, dije ‘no me voy a adaptar, no voy a hacer reggaetón’. Aunque en mis últimos álbumes me ha gustado mezclar junto a Jacobo Calderón, mi productor en estos discos, el mezclar canciones muy pop con sonidos urbanos. Creo que cuando todo es medido, todo puede pasar”, señaló la cantante.

Myriam Hernández comentó como se siente anímicamente desde su divorcio con Jorge Saint-Jean, declarando que se siente más emocionada que nunca, además elogió el rol de sus hijos y su red de amigos por el apoyo entregado.

“En la vida hay momentos difíciles, donde se aprende mucho y te vuelves a levantar, a veces con más fuerza. Tengo unos hijos fuera de serie, son mi fortaleza; también Dios, mi red de amigos, mi familia”, destacó.

Además, dentro de estas palabras agradeció la invitación para formar parte del Festival de Viña, también correspondió a sus seguidores por las muestras de cariño enviados en este último tiempo desde su separación.

“Me siento más motivada que nunca, muy agradecida de esta invitación, también con Mega, Bizarro, la Municipalidad de Viña del Mar. Gracias a ustedes (medios de comunicación) por el respeto que he sentido, gracias al público porque me ha sostenido con mensajes de amor, de bendiciones, de cariño”, ensalzó la artista.