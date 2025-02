Para olvidar a George Harris: tres comediantes venezolanos que triunfan en Chile

*Esteban Duch

El nombre de Esteban Duch suena con fuerza en las redes sociales tras la fallida presentación de George Harris en el Festival de Viña. Es más, los cibernautas apuestan por el comediante venezolano para la edición de 2026. Sus rutinas no son nuevas para el público chileno. Duch, quien reside hace una década en Chile, se presentó el año pasado en El Antídoto, programa de humor de Mega conducido por Fabrizio Copano, con una novedosa rutina sobre la migración.

“Tengo un público chileno-venezolano muy importante, pero también de otros países, como peruanos, colombianos y mexicanos, por ejemplo”, dijo en entrevista con La Cuarta en 2022. Según contó en esa oportunidad, el público se siente muy “identificado con un contenido que también hago a través de las redes sociales y que se llama ‘Me estoy chilenizando’, y que muestra cuando un extranjero empieza a tomar los modismos chilenos y también a cambiar un poco sus costumbres para adecuarse a las costumbres propias de este país”.

Actualmente, Esteban Duch realiza una gira de verano por nuestro país, con la rutina Turista Permanente. Este 27 de febrero se presentará en La Serena y posteriormente llegará a Iquique y Concepción. En Santiago estará el 22 de marzo en Teatro Fiebre.

*Nanutria

Víctor Medina, más conocido como Nanutria, es un comediante venezolano que lleva más de 15 años en el humor. “Comenzó a los 17 años con un Blogspot donde hacía humoradas para sus amigos más cercanos, para luego continuar escribiendo en Twitter con el nombre de Nanutria y desde entonces no ha parado con sus hilarantes chistes en las otras redes sociales”, escribe el sitio Mundo Películas sobre el humorista que acumula 733 mil seguidores en Instagram.

Se ha presentado en países de Europa y América, y actualmente gira con El showcito de Nanutria, espectáculo que lo trajo a Chile el 1 de febrero pasado, al Centro Cultural San Ginés. A la vez, tiene un podcast de más de 300 episodios llamado El Súper Increíble Podcast de Nanutria.

Como es habitual, comparte fragmentos de sus rutinas en redes sociales. En una de ellas, se refirió a la relción entre venezolanos y chilenos. “Sé que la cosa ha estado tensa entre los venezolanos y los chilenos estos años, y lo sé porque tengo Twitter. De hecho, se ponen a veces tan intensos que un día leí que alguien decía: Andrés Bello en verdad no fue venezolano, porque él nació... ¡A Andrés Bello no me lo van a quitar, desgraciados! Ojo, los entiendo, no los justifico, pero los entiendo, porque Chile es un país que no estaba acostumbrado a migraciones tan grandes, y de repente le caímos muchísimos de golpe y es normal que cualquier país se sorprende porque estoy seguro de que los que vinieron hace muchos años al inicio ay qué lindos... pero después pasa un tiempo”.

“Se nota que todo es tan nuevo—continúa—, o sea que el chileno estaba tan poca acostumbrada a esto, que la gente que es xenófoba, ni siquiera saben ser bien xenófobos. Un ejemplo, la forma de intentar herirnos, nos dicen caribeños. Ustedes me dicen caribeño y yo pienso: buena cama”.

*Gabo Ruiz

Gabriel ‘Gabo’ Ruiz es venezolano y vive en Buenos Aires, Argentina. Desde 2016 se dedica al stand-up comedy y ha actuado en lugares como el Anfiteatro El Hatillo y el Stand Up Club. Además, se ha presentado en nuestro país con su tour Mala Vibra, con el cual agendó tres fechas en Santiago.

Actualmente, lleva su rutina Por mi culpa a diversas ciudades del país trasandino y de Estados Unidos. De hecho, en una de sus rutinas le pregunta a una espectadora qué tiene que hacer para ganarse una Gaviota. “¿Tienes algún contacto por allá?”, le pregunta Ruiz. “He pensado, que si me invitan a Viña del Mar, salgo vestido de guacamaya. Todo un performance y digo: documéntenme”.

En su Instagram, donde acumula 308 mil seguidores, sube extractos de sus presentaciones en formato reel: “He escuchado mucho la crítica que dicen: los venezolanos su vida es una novela. Bueno, pero si estas son las noticias: Migrante venezolano fue tragado y escupido por una ballena en Chile. La ballena iba por el mar, vio una silueta, muerte y dice: venezolano (escupe). Si eso no es lo que ha hecho el mundo con nuestra situación, yo no sé qué es. Lo que le faltaba al venezolano, volvimos a la cadena alimenticia. Ahora los leones digan coño, mira, un venezolano, a comer”.

Asimismo, tiene un podcast llamado El Mundo y el País y otro más antiguo titulado Hora del té.