“Se me fue”: la emotiva historia tras uno de los himnos de Myriam Hernández

Original de 1993, Se me fue es una de las canciones más conmovedoras de Myriam Hernández, quien se presenta este lunes 24 de febrero en la segunda noche de Viña 2025. Incluida en el álbum Myriam Hernández III, fue compuesta por el destacado productor y compositor español Juan Carlos Calderón, un nombre destacado de la industria musical quien venía de haber trabajado con Mocedades y Luis Miguel, por ejemplo. Estamos hablando de un hombre creador de hits, suyas son las inolvidables Eres tú o La incondicional.

Calderón trabajó con Myriam Hernández a partir del mencionado disco, en el que compuso todas las canciones. Una de ellas, Se me fue, pasó al cancionero popular por lo estremecedora. Lo que no sabía la gente es que detrás de eso había una historia bastante triste.

“Yo recuerdo que estaba trabajando con Juan Carlos en Los Ángeles, trabajamos como por seis meses. Todos los días nos juntábamos y él al piano me mostraba las melodías, porque así componía él, crea la melodía en el piano, si me gusta la aprobamos y luego hacía la letra sobre historias que yo le contaba”, contó Hernández en 2022 para el programa Los 5 mandamientos, de Canal 13.

De repente, Calderón comenzó a tocar algo que sacudió a Myriam. “Un día bajo a su habitación y me dice ‘Myriam, te voy a mostrar esta melodía que me surgió esta mañana’. Cuando la toca al piano me puse a llorar, me pregunta qué me pasa. ‘Esta melodía me sabe a muerte’. ‘Ay hija, que eres trágica’. ‘Entiéndeme, es que siento que tiene que ser una canción que hable de la muerte, pero en un sentido poético como tú lo sabes hacer’”.

La melodía hizo que Myriam Hernández recordara un fallecimiento que la había estremecido, el de su abuela. El deceso la dejó golpeada porque nunca se pudo despedir de ella. “Para mí había sido muy terrible, la primera muerte que experimenté en mi familia, y fue inmensamente doloroso perderla por una negligencia médica, tenía 60 años, no me pude despedir, en fin”.

Inesperadamente, ese dolor fue un punto de conexión con Calderón, quien había perdido a su hijo. Ahí se generó la magia. “Le comenté y él tenía los ojos llenos de lágrimas y me dice: ‘Yo perdí a mi hijo de 18 años. Yo voy llegando a mi casa, él va saliendo, me da una sonrisa, se la devuelvo con la mano, y a la media hora me avisan que tuvo un accidente y está muerto’. Fue tremendo”.

“Yo terminé llorando, él también. Juan Carlos pidió que los sonidos que quedaban al final de la canción, esas cosas (como suspiros de llanto) que antes trataban de limpiar, quedaran”, contó Hernández. En un minuto, también analizaron si hacer la canción o no, debido a su carga emotiva. “Pensábamos que había tanta gente que a través de esta canción podía volcar su duelo, su pena. Y decidimos hacerla”. Había nacido un hit.