Álex Hernández y el bochorno de George Harris: “Hubo xenofobia, un pequeño grupo de chilenos empezaron a funar el show”

George Harris vivió un complejo momento en su debut en el Festival de Viña del Mar. El humorista venezolano no completó su rutina y entró en un tira y afloja con un público, que estaba dividido entre sus compatriotas y chilenos. Así, dejó el escenario sin ningún premio, entre pifias y vítores del respetable.

Alex Hernández, quien regresó a la dirección general del certamen viñamarino por la concesión de Mega, se refirió en extenso al desempeño del comediante durante esta mañana.

“Él cometió un error que le costó caro—comenzó diciendo Hernández—, entre un error y algo que le puede pasar a cualquiera, que es distraerse. Él tenía una rutina muy sólida”, justificó. “El comediante tiene que tener la capacidad de enfocarse en lo que está haciendo y no distraerse”, agregó.

“La rutina no estaba fome, porque yo la vi entera varias veces”, afirmó el director, señalando que le dio risa la comparación entre las reacciones de chilenos y venezolanos ante los sismos.

El comediante George Harris se presenta en la primera noche del Festival de Vina del Mar 2025

“El segundo error que él cometió—continuó el director general—, fue enganchar y se equivocó”, señaló Alex Hernández, refiriéndose a un pequeño grupo de chilenos que “lo estaban molestando” y que “le gritaban cosas”.

El director televisivo se refirió a la división del público en el anfiteatro viñamarino, estableciendo que “la Quinta se transformó en una Copa Libertadores entre Chile y Venezuela”.

Desde antes de su presentación, el comediante George Harris acusó la existencia de xenofobia por parte de los medios de comunicación y los chilenos en redes sociales. Sobre si eso estuvo presente al momento de la rutina, Hernández respondió: “Por supuesto que hubo xenofobia. Aquí hubo un grupo de venezolanos que estaban arriba que fue atacado por un grupo pequeño de chilenos organizados. Y quiero ser muy enfático, un pequeño grupo de chilenos desubicados, la mayoría no somos así”, relató.

El ingreso reiterado de los animadores

Uno de los puntos más discutidos de la presentación del humorista fue el papel que cumplieron los animadores. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda ingresaron en varias oportunidades al escenario para mediar entre el público y Harris.

“Entramos varias veces porque sabíamos la calidad de comediante que es él, es un comediante importante y el festival, además, es un festival internacional”, justificó Alex Hernández.

“Cuando notamos que él se había perdido y que se había enfocado en algo que no era su rutina, esto tenía un tinte complejo, porque no era un público que estaba solo pifeando o solo aplaudiendo, estaba muy dividido. Era algo que primera vez lo veíamos. Sabíamos que era un tremendo comediante y se le dio la opción de entrar y apoyarlo. Fue algo tan distinto que lo abordamos como algo distinto”, explicó.

“Fue inédito—dijo sobre la intervención de los animadores—. La primera vez fue muy conversado con el equipo detrás de cámara, no solamente en la zona de dirección, sino que también en la zona de producción y de animadores atrás. La segunda vez, yo me hago cargo absolutamente de esa decisión. Entramos por la misma razón, porque sentimos que estaban sucediendo cosas que eran completamente fuera de lo que es el espectáculo. Eran cosas que no tenía la culpa el comediante o la producción. Eran cosas que estaban pasando, porque había un grupo de personas organizadas que estaban desordenando todo y se preocuparon de funarlo cuando en realidad no se lo merecía”.

El comediante George Harris se presenta en la primera noche del Festival de Vina del Mar 2025

Asimismo, defendió la decisión del evento de tener comediantes extranjeros, pensando en la transmisión internacional del certamen y los públicos de otros países.

Además, enfatizó en la importancia de dejar que el artista despliegue su presentación, en respeto del contrato. “En ese contrato hay una cláusula que especifica el tiempo: 50 minutos (…) Se toma la decisión de que los 50 minutos van, si te va bien o no. No queremos que les vaya mal. Por eso es que se realiza la rutina una y otra vez y se les hacen sugerencias. Aquí no hay un ser siniestro que dice: ‘sigamos por la morbosidad’”.

“Aquí no hay culpables o inocentes. Aquí hay un humorista que pensamos que le iba a ir bien porque tenía mucho texto, es un gallo famoso, potente, no solamente en Miami, en Europa también. Pensamos que aquí podía funcionar. Entró, pero había un pequeño grupo de chilenos desubicados que empezaron a funar el show. Lamentablemente, se encontraron con una gran cantidad de personas que lo apoyaban y se generó una olla de grillo ahí al medio”, dijo.