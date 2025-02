¿Se revisan las rutinas de los humoristas? Así se eligen a los comediantes para cada edición de Viña

“Seis valientes”; así definió Karen Doggenweiler a los humoristas que subirán a la Quinta Vergara en la 64° edición del Festival de Viña. Después del fracaso del venezolano George Harris, existía incertidumbre por el desempeño de la chilena Chiqui Aguayo. Sin embargo, la comediante salió airosa y con las dos gaviotas bajo el brazo.

Eso sí, la participación de George Harris dejó más dudas que respuestas. ¿Era una apuesta correcta para la internalización del Festival? ¿La organización quería que fracasara? ¿Se revisó la rutina del comediante? Según los involucrados, su libreto fue revisado con anterioridad, pero no probado ante el público: un error garrafal si se trata de estar frente al Monstruo.

Es más, el proceso para llevar a humoristas a la Quinta inicia meses antes del Festival. En el caso de George Harris, una comisión de la organización—liderada por Megamedia y Bizarro—asistió a su show El Pueblo de Uno, en el Movistar Arena.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Así lo relató el llanero en un episodio del programa Mañanitas, de Connector House, en Miami, hace cerca de un mes. “Cuando estaba haciendo la función de 12 mil personas, va una comitiva del Festival”, relató. “Me dicen que me quieren hacer una entrevista y la chica, la periodista, me pregunta sobre el Festival (…) Cuando salgo de la entrevista, cuatro señores y uno me toma el brazo y me dice, te felicito (…) Y me dicen, nos gustaría tenerte en Viña del Mar”.

El proceso comienza con un estudio detallado del comediante. Este ingresa a una lista tentativa para conformar la parrilla y se evalúan sus puestas en escenas y el manejo del público.

“Nosotros vemos una rutina generalmente en vivo en algún lugar, de ahí empezamos a acercarnos más, la vamos a ver más de una vez y comenzamos a averiguar y a ver de qué temas habla… o cómo modifica la rutina de una vez para otra, ya que de repente aparecemos en lugares donde nadie nos está esperando que vayamos”, explicó Alex Hernández, en 2017.

ALEX HERNANDEZ, DIRECTOR DEL FESTIVAL DE VINA DEL MAR (2018) FOTO: MARCELO SEGURA /LA TERCERA

Esa tónica se repitió incluso el año pasado, cuando Hernández no formaba parte del evento liderado por Canal 13 y TVN.

De eso dio cuenta Luis Slimming, uno de los triunfadores en la comedia en 2024. “De hecho, la comisión me fue a ver varias veces antes de decirme oficialmente antes que confirmaran. Desde que me oficializaron, hasta ahora, también ha habido cambios”, dijo a La Cuarta

Edo Caroe, por ejemplo, es una de las cartas más atractivas en el humor en esta edición. Se presentó en 2016 por primera vez en la Quinta Vergara y desde entonces no ha pisado otra vez ese escenario. Su carrera es sólida en el país —llenó tres Movistar Arena—y en el extranjero. Por eso, la anterior concesión le había ofrecido regresar al evento.

Sin embargo, en conversación con Culto, en agosto del año pasado estableció que aceptaría la invitación a Viña dependiendo de “qué tanta libertad va a tener mi material en el escenario. A veces te piden que saques el nombre de esta marca o te dicen que esto está muy pasado, y vas viendo que tu rutina va perdiendo potencia y fuerza. Entonces, mejor no hacerlo e ir cuando tengas una rutina que va a funcionar. Quizás por eso me he demorado tanto en ir, o por qué no he aceptado las otras invitaciones a Viña”.

Daniel Merino, director ejecutivo del Festival, afirmó que asistió al último show de Edo Caroe Peligrosamente Bien para chequear la rutina.

27/11/2024 EDO CAROE MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El caso de Harris

Distinto fue el panorama de George Harris, quien no probó su rutina ante público chileno. Si bien su humor seguía la tónica de sus presentaciones en YouTube, enfocadas en la vida de los latinos en otro país, no la presentó en vivo a los organizadores del certamen: solo envió un video. Ese libreto, según reveló el comediante, era totalmente original para el Monstruo.

“Lo que hicieron cuando entregué el guion escrito, cuatro palabras me corrigieron. Me imaginé que iba a ser mucho más exhaustivo y profundo, pero para nada, no lo fue. No hubo gran arreglo”, dijo en George Harris en Contigo en la Mañana, antes del Festival.

Quien tampoco probó demasiado una nueva rutina para la Quinta fue Jani Dueñas. “Lo que van a ver ustedes en Viña es mucho material nuevo, el 70% u 80%”, dijo a este medio la comediante. El show que subió al escenario lo había probado solo en bares pequeños y teatros, no en festivales de verano.

George Harris fracasa rotundamente en la Quinta

El comediante colombiano Carlos El Mono Sánchez se presentó exitosamente en Viña el 2017. En la antesala a su presentación, sí hubo preocupación por su rutina: el artista coordinó con los organizadores de la cita vía Skype para ir tachando en su libreto todos los modismos colombianos y cambiarlos por expresiones locales. “Ya me sé varios: al tiro, bacán, buena onda, cachai, cara de palo, chueco…”, dijo a La Tercera en aquella oportunidad.

Las rutinas, por tanto, son revisadas por la organización y generalmente muy probadas por sus autores. Por ejemplo, Chiqui Aguayo, la última comediante en presentarse ante el Monstruo, llevaba cerca de dos años probando la rutina con la que se llevó las dos gaviotas.