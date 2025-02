La sorpresiva imitación de Carlos Vives a Freddie Mercury en el Festival de Viña del Mar: “Qué viva el rock”

Carlos Vives puso a bailar al ritmo del vallenato a la Quinta Vergara en esta tercera jornada de Festival. El hombre tras Cuando nos volvamos a encontrar y La tierra del olvido mostró que el público chileno sigue fiel al sonido originario de Colombia. Pero el cantante también dedicó unos minutos a homenajear un estilo muy diferente al suyo: el rock. Y lo hizo con una particular imitación a Freddie Mercury.

Tras recibir su primera Gaviota, el músico hizo un alto antes de cantar El rock de mi pueblo. “Vamos a recrear un momento histórico del rock en el estadio de Wembley”, anunció. ““Yo no soy el experto en rock en ingles pero sí hay un icono maravilloso del rock que recuerdo mucho”, dijo.

Acompañado de su banda, comenzó sonar We will rock you, la emblemática canción de Queen. Con humor, el colombiano puso su dentadura al más estilo Freddie Mercury, para luego tomar el micrófono del mismo modo que el músico inglés.

A eso le siguió un coro que repetía Viva el vallenato al ritmo de la canción original de la banda inglesa. Finalizó con el grito “Qué viva el rock”.