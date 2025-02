Carlos Vives, Shakira y la historia de un éxito con una letra modificada por el divorcio

Carlos Vives recuerda que conoció a Shakira un día muy temprano por la mañana en las dependencias de una radio. Él ya tenía algunos años de trayectoria, mientras que la barranquillera daba sus primeros pasos en la industria. Ambos estaban en el lugar con el mismo fin: promocionar su trabajo. Fue el primer encuentro de dos artistas que, pese a compartir nacionalidad y alcanzar éxito mundial, tardaron en concretar una colaboración musical.

“La verdad es que siempre habíamos querido hacer algo, pero ella estaba en otra compañía, yo estaba en otra. Ella es de otro mercado, yo estoy en otro. Ella es otro hombre y yo soy de otra mujer”, explicó entre risas Vives en el programa El Hormiguero en 2018.

Carlos Vives en el Festival de Las Condes 2024.

El primer acercamiento fue hace cerca de una década. Como parte del 13° disco de su carrera, el músico escribió una canción que llamó Ballenato desesperado. Tras escuchar el álbum completo, Afo Verde, CEO de Sony Music Latin-Iberia, observó que ese tema en particular reunía el potencial para una colaboración. Pensó en Shakira, parte de la misma disquera.

La voz de Antología recibió la grabación y se entusiasmó agregándole de su propia cosecha. Le sumó algunos versos en la parte en que suena un solo de acordeón. Además, le cambió el nombre por La bicicleta, debido a que era una frase que se repetía permanentemente en la composición. De Ballenato desesperado a La bicicleta, una pegajosa mezcla de ballenato con reggeatón destinada a la gloria.

El pedaleo de ambos tuvo un éxito explosivo. Tras su lanzamiento, en mayo de 2016, escaló en las métricas convencionales y dominó el streaming (a día de hoy, es una de las colaboraciones latinas más escuchadas en Spotify). Esa popularidad también se extendió con el videoclip, que mostraba un viaje entre Santa Marta y Barranquilla, las localidades de origen de ambos artistas. El video se grabó en medio de una visita exprés de la cantante a Colombia, quien esa época residía en Barcelona junto a Gerard Piqué, su entonces esposo, y sus dos hijos en común.

Foto: Reuters/Mario Anzuoni

Esa canción probablemente sonará esta semana en Chile en dos escenarios distintos: hoy en la Quinta Vergara, en el regreso de Vives al Festival de Viña, y el próximo domingo y lunes en el Estadio Nacional, cuando Shakira se presente por primera vez en Chile en siete años. Eso sí, lo hará con una modificación: la colombiana eliminó toda referencia a Piqué, de quien se separó en 2022.

Originalmente decía: “Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a Pique algún día le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa’ Barcelona”.

En las últimas fechas de su actual gira (Las mujeres ya no lloran) ha cambiado la letra. Ahora dice: “Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a a ese tipo tú le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Por cierto, no es el único ajuste que realiza a su repertorio. En sus shows en Brasil, durante la introducción de Don’t bother señaló: “Por ti renuncié a todo lo que tenía, y me mudé a un país socialista. Solo para estar contigo por su puesto, me limé mis uñas para que no te lastimaran, perdí esos kilos de más y aprendí de fútbol, solo para que te quedaras. pero, no lo hiciste, y tampoco lo harás”.

Como sea, uno de los mayores éxitos latinos del último tiempo volverá a escucharse en vivo en nuestro país. Y por duplicado.