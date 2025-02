Incubus debuta en Viña 2025 con un show contundente y de alto nivel

A contrapelo de otros años, en que hay un número anglo fuerte destinado para una jornada, la cuarta noche del Festival de Viña 2025, se concentró en el rock en inglés. La apertura vino con un debut en el evento, el de los californianos Incubus, un número sorpresivo, pero que llega al país en plena actividad.

A poco del arranque de la transmisión televisiva, eran notorias las poleras negras, las chaquetas de cuero y mezclilla, además de los accesorios de tachas. Público rockero, marcando la tendencia del Festival por apostar a distintos nichos en cada jornada, como lo será la de este viernes con el día dedicado a la música urbana. De hecho, en la previa la playlist de música envasada pasaban nombres como Guns ‘N’ Roses, Black Sabbath, Iron Maiden, entre otros.

Los animadores, vestidos de negro (igual que buena parte del jurado), animaron al público con un saludo musical que repetía la palabra “¡rock!”. Al ser mencionados, el “Monstruo” bramó con el nombre de Incubus.

El día vendió todas las localidades de galería y plateas golden y general. Pero eran notorios los claros en plateas preferenciales. En general, los asistentes eran público adulto y sub 30. También hubo gente que llegó encima de la hora especialmente para ver el primer número.

Incubus salió a escena bajo al aplauso entusiasta del “Monstruo”.En su actual alineación, la banda se sostiene sobre el eje de sus fundadores, Brandon Boyd (voz), Mike Eizinger (guitarras) y Joe Pasillas (batería), a quienes se les suman Nicole Row (bajo eléctrico) y Chris Kilmore (teclados). Tras una introducción instrumental, arrancaron con Megalomaniac. El público se puso de pie de las butacas. Esto es rock and roll, señores.

Incubus Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Siguieron con Wish you were here y Anna Molly, otros dos temas clásicos de su catálogo, con el que firmaron un arranque poderoso, confirmando el rodaje que traen por su tiempo de gira.

El show además fue uno de los que mejor ha sacado provecho de las nuevas pantallas que cubren la escenografía de la Quinta. Las hermosas visuales en plan psicodelico destacaron en toda su amplitud.

La categoría del grupo se mostró a cabalidad. La voz de Brandon Boyd está en plena forma, pese a que ha debido modificar algunos fraseos por el desgaste de los años. Además, se deja llevar por el ritmo y acompaña los segmentos musicales con movimientos como si estuviera en trance. Mientras, el guitarrista Mike Eizinger mantiene su habitual interés en los timbres, y llena sólo con su instrumento buena parte del sonido. Por su lado, la bajista Nicole Row, saca partido de la amplitud tonal de su instrumento al moverse por las tesituras.

Siguieron con Sick sad little world, con el público cada vez más encendido y de pie en los asientos. Como adelantaron en la rueda de prensa, la banda también interpretó su versión de Come Together, el inmortal clásico de The Beatles. Una canción que han tocado en sus sets de directo desde 2023 y que básicamente sumaron por gusto. La tocan con mucha fidelidad a la que se escucha en el álbum Abbey Road, manteniendo el ritmo pantanoso. “Esa canción nos gusta a todos, nos habría encantado haberla escrito”, señaló Brandon Boyd, tras consulta de Culto en la rueda de prensa. El “Monstruo” la coreó, haciendo eco del impacto que siempre ha tenido la música de los Fab en Chile.

El show siguió con otro interludio al que enlazaron con Are you in?, su fusión funk y rock que el “Monstruo” siguió de inmediato. Y sin pausas, engancharon con parte de In the air tonight, el inmortal tema de Phil Collins, que suena convincente en la voz de Boyd y por supuesto con el legendario fill de batería tocado con precisión por Joe Pasillas.

Siguieron con The Warmth, una canción para los fans y luego, casi sin pausas, despacharon Pardon Me, que es tocada con mucha precisión a la grabada en Make Yourself, y Nice to know you. De ahí vino la primera entrada de los animadores para la correspondiente entrega de la Gaviota de Plata. Aunque Brandon Boyd parecía no entender muy bien lo que estaba pasando, de hecho finalmente se la pasaron a la bajista Nicole Row.

El rugido de la Quinta bastó para añadir la Gaviota de Oro, llevada por Rafael Araneda y esta vez entregada al guitarrista Mike Eizinger. “I love seagulls, thank you (me encantan las gaviotas, gracias)”, dijo Boyd. Para el bis, cerraron con Drive.

Desde el año pasado, Incubus han estado girando con el tour en que celebran el aniversario de su celebrado álbum Morning View (2001), tocándolo al completo. De hecho, en abril próximo tendrán dos fechas en el Movistar Arena donde lo tocarán y de ahí tendrán una fecha en Londres y un nuevo tramo norteamericano en el verano boreal. Pero como en todos sus shows de Festivales, en Viña mostraron un set más equilibrado.

Pese a ser un número sorpresivo para la historia del Festival de Viña, el debut de Incubus será uno de los momentos más memorables de la edición 2025, y sin dudas, entre lo más destacado de los números anglo.