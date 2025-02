Entre clásicos y covers: las claves del show de Incubus en el Festival de Viña

Es probablemente el nombre más sorpresivo del cartel del Festival de Viña 2025. La banda californiana Incubus, que debutará en el escenario de la Quinta Vergara en una noche cargada a los shows anglo, al sumar la presencia de The Cult.

Desde la organización del evento viñamarino aseguran que las conversaciones formales con ambos grupos comenzaron más menos hacia noviembre del año pasado. Sin embargo, la intención de tenerlos viene desde hace más tiempo.

“Elegimos estos nombres porque el festival busca abrazar la diversidad de estilos musicales, desde música pop, rock, urbana, etc.”, expresan al interior de la producción según pudo recoger Culto.

La noche permitirá marcar un contraste. Tras un día cargado a la música latina, con Carlos Vives y Carin Leon, llega un día de rock anglo, y luego, el viernes, uno cruzado por la música urbana.

“La idea es que vamos rotando a través de los estilos musicales cada año, el 2024 fue Andrea Bocelli con música clásica, este año es Incubus con rock”, expresan desde la organización, adelantando que para el 2026 ya se han abierto las negociaciones con tres talentos para este valorado cupo anglo dentro del lineup.

Cómo llega Incubus al Festival de Viña

En la segunda mitad del 2024, Incubus estuvo en gira por Estados Unidos interpretando su álbum de 2001 Morning View. Un espectáculo que también los traerá al país el próximo 4 y 5 de abril al Movistar Arena.

Los shows del tour están efectivamente concentrados en aquel imprescindible trabajo, que incluye temas como Nice to know you, Are you in?, Wish you were here, Warning, pero que también suman otros temas de su carrera.

En su versión de Festivales, Incubus hace algunos ajustes en el setlist. Así lo hicieron en septiembre pasado, con su presentación en el marco del Festival Rock in Rio, al que pudo asistir Culto.

En esas instancias, la banda que tiene en su núcleo fundador a Brandon Boyd (voz), Mike Einziger (guitarras) y Joe Pasillas (batería), presenta un set de 13 canciones. Incluye al menos cinco de Morning View, con el doblete Nice to know you y Circles (las dos primeras de ese álbum), tocadas de corrido en el arranque.

Al menos, así lo hicieron en aquel show del 15 de septiembre de 2024 en el Parque Olímpico de Río. Una noche en que se les vio en plena forma, algo distantes, pero muy afinados en la interpretación de su material y el manejo de los tiempos.

También repasan temas de otros momentos de su carrera, como Sick sad little world, Vitamin, además de singles más reconocidos como Anna Molly, Drive, Pardon Me, entre otros.

En su más reciente show antes de Viña, en Innings Festival de Arizona el pasado 21 de febrero, arrancaron con Megalomaniac y Wish you were here, para después seguir con material más mezclado de su discografía. De hecho ahí sumaron Stellar y The Warmth, del álbum Make Yourself (1999).

La gira también ha incluido versiones. Ahí suman su interpretación de Come Together, el clásico de The Beatles, que tocan muy fiel a la versión original incluida en el álbum Abbey Road. Según la información disponible, la vienen tocando en vivo desde el año 2023.

En el sonido de Incubus, se mantiene el pulso pastoso y lento de Come Together, incluso suena el solo de teclado (que originalmente tocó John Lennon), y Mike Einziger recurre a sus clásicos trucos con efectos como el phaser y el pedal de volumen.

Incubus llegó al país el miércoles 26, pasadas las 6 de la mañana y abrirá la cuarta noche del Festival de Viña. Todavía quedan entradas disponibles en palco, platea preferencial y platea premium, las que se pueden adquirir vía Puntoticket.