Una fan más: la alcaldesa Macarena Ripamonti visitó a Incubus en el backstage del Festival y se tomó una foto

La noche anglo del Festival de Viña del Mar arrancó con el rock de los californianos Incubus. La banda integrada por Brandon Boyd (voz), Mike Eizinger (guitarras) y Joe Pasillas (batería), en compañía de Nicole Row (bajo eléctrico) y Chris Kilmore (teclados) dio inicio a uno de los números que, en su momento, significó toda una sorpresa como parte de la parrilla musical.

El público adulto joven se tomó los asientos de la Quinta Vergara y gozó de principio a fin con el espectáculo, entre ellos, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (33). Parte de eso se pudo ver tras finalizar al show de los californianos. Cuando los integrantes de Incubus bajaron del escenario y se dirigieron a la zona backstage, la autoridad municipal aprovechó para compartir algunas palabras con ellos.

Tras su salida del camarín, la transmisión digital de Mega la entrevistó y fue consultada sobre su fanatismo por el grupo. Admitió estar “muy feliz” de contar con ellos en esta edición del Festival de Viña y agregó: “Yo soy una mujer de los años 90, esta banda nació el mismo año en el que yo nací”.

“Nos sentimos muy felices de que también exista una expresión en el Festival de la Canción de Viña del Mar de diferentes géneros musicales. Es muy adecuado que exista folclore, que exista rock, música latinoamericana”, comentó. Consultada sobre cuál era su canción favorita, la alcaldesa Ripamonti escogió Pardon me, tema que formó parte del setlist que Incubus interpretó en el Festival. También contó que prefirió asistir a la Quinta con ropa cómoda para poder saltar durante el show.

No solo intercambió palabras de agradecimiento junto a los estadounidenses, la autoridad de la Ciudad Jardín aprovechó también de tomarse una fotografía junto a sus invitados internacionales, captura que compartió a través de su redes sociales. “Calidad musical, gratitud con el público y un espectáculo que recordaremos siempre. Rock en Viña. Gracias Incubus”, puso en la descripción.

Ripamonti no fue la única figura del ámbito político que disfrutó de Wish you were here y Anna Molly. En el palco también se pudo ver al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.