La lucha contra el cáncer que ha marcado la vida de Pedro Ruminot

En 2007, a sus 27 años, Pedro Ruminot fue diagnosticado de cáncer de tórax. Llevaba solo una semana grabando El Club de la Comedia cuando se enteró.

Pedro Ruminot en el Festival de Viña, 2020.

Todo partió como un resfrío que continuó con una tos persistente. Tras realizarse exámenes, le encontraron un tumor de 25 centímetros en el pecho

Buscó tratamiento en el Instituto Nacional del Tórax, donde le informaron que le quedaban solo 15 días de vida.

En conversación con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, el comediante confesó que el momento en que se enteró fue “horrible, horrible. Fue un día muy duro. Me acuerdo que lloré mucho. Lloré mucho. Dije, ´bueno, ¿qué más voy a hacer?´ Me mostraron la radiografía y era todo el pecho”.

“Era mucha rabia. Era mucha rabia de esa sensación uy, no hice nada. Me voy a morir y no hice nada. No viajé, no escribí libros, no hice películas, no voy a hacer mi programa que tanto espero hacer. No voy a hacer nada de lo que tengo planeado hacer”.

Pero al segundo día llegó un golpe de optimismo y dijo “no me voy a morir”. Y es que no era la primera vez que Ruminot se encontraba de la muerte; cuando tenía 13 años casi se ahogó en el mar. Antes de perder el conocimiento, como si fuera un mantra, repitió la frase: “No me voy a morir”.

Le hicieron quimioterapia mientras seguía trabajando. “Las cejas me las dibujaron. Me dibujaron las cejas”. El comediante recuerda que ese día vomitó entremedio de la rutina y tuvo que parar la grabación para luego seguir.

“Me salvó tener trabajo. No solo trabajaba en El Club, trabajaba en dos productoras más. De asesor y guionista. Entonces tenía mucho trabajo, estaba muy ocupado, estaba muy activo. A pesar de que me sentía horrible, pero para mí detenerse era morir. Echarse en la cama o quedarme en el hospital era morir”, dijo en el programa.

Pedro Ruminot al comienzo del Club de la Comedia cuando comenzó sus tratamiento de quimioterapia (captura De tú a tú de Canal 13 YouTube)

El proceso duró aproximadamente ocho meses, hasta que lo operaron. Los doctores encontraron un tumor que Ruminot describe como “una cosita así (...) que se secó con la quimioterapia”

Su lucha contra el cáncer

Luego de curarse del cáncer, el comediante siguió colaborando con entidades que trabajan para apoyar a personas con cáncer, de hecho en 2017 hizo un show a beneficio llamado Stand Up por el Cáncer, donde se reunieron varios personajes humorísticos, como su esposa, Alison Mandel, Edo Caroe, Stefan Kramer, Bombo Fica, Sergio Freire y León Murillo. Lo recaudado en el espectáculo tenía como fin mejorar la vida de los pacientes que se atienden en la Fundación Caupolicán Pardo.

Publicó un libro en 2015 relacionado con el cáncer que vivió y en 2023 también participó en un evento de stand up a beneficio de la Fundación Oncológica pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer, donde Ruminot ha trabajado.