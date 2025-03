Se lo tomó con humor: la respuesta de Edo Caroe ante la posible multa del CNTV por chiste de Piñera en Viña

Una exitosa rutina presentó Edo Caroe en la Quinta Vergara el miércoles 26 de febrero donde se llevó las gaviotas y uno de los ratings más altos de esta edición del Festival, con un promedio de 39,9 puntos de sintonía.

Se convirtió en uno de los show más vistos de este año, pero también acumuló un gran número de denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). La acción fue gatillada por el polémico chiste del comediante sobre expresidente Sebastián Piñera, fallecido en febrero del 2024.

En su rutina, Caroe mientras relataba que Chile era una fuente inagotable de cagás y cíclico. “Pasamos de izquierda a derecha, derecha izquierda. Se acuerdan cuando pasamos de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera”, preguntó. ”Yo creo que va a pasar la misma huevá… el próximo periodo presidencial, va a salir Michelle Bachelet, después, Piñera Robot. A prueba de agua esta vez…”

A eso agregó que no realizaría más chistes sobre el exmandatario “porque me da miedo que en la noche me venga a tirar las patas. No alcanza…”.

Fue ese momento el que recibió 350 denuncias en el CNTV y que, de acuerdo a los contratos del Festival de Viña, de llegar a recibir una multa, deberá ser pagada por el comediante, clausula válida para todos los humoristas que se presentan en la Quinta Vergara.

Ante esa posibilidad, Edo Caroe respondió con humor. Lo hizo a través de cuenta de Instagram donde respondió un post alusivo a la noticia y la posibilidad de tener que pagar la infracción. “Puedo transferir 250.000 y después de 24 horas el resto porque es cuenta nueva. Les sirve?”, escribió fiel a su estilo.